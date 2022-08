Suche nach Interimslösung

Jens Kalaene/dpa Profiteur des korrupten Systems: Hagen Brandstäter, geschäftsführender Intendant des RBB (Potsdam, 16.8.2022)

Am Sonnabend hatte Friederike von Kirchbach genug, sie zog die Reißleine. Die evangelische Geistliche, die den Rundfunkrat des Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) seit 2013 geleitet hatte, legte das Amt als Konsequenz aus der Affäre um die abberufene Intendantin Patricia Schlesinger nieder, wie sie in einer Erklärung mitteilte. »Der RBB steht vor einem Neuanfang«, schrieb sie. Nach zehn Jahren als Vorsitzende des Rundfunkrates wolle sie einen Beitrag dazu leisten und stelle ihr Amt zur Verfügung. Der Rat habe mit der Abberufung von Schlesinger »den Weg für neue Strukturen und Personen« frei gemacht. »Für alles, was jetzt kommt, sehe ich neue Verantwortliche in der Pflicht, deshalb trete ich zurück«, so von Kirchbach.

Mit diesem Schritt war offensichtlich das Ende der RBB-Führung besiegelt, die sich heillos in einen Skandal um Vetternwirtschaft, Vorteilsnahme und Verschwendung verstrickt hat. Offensichtlich hatte die gesamte Leitung des Senders den RBB als Selbstbedienungsladen verstanden. Kern der Vorwürfe: ein Bonussystem, das den Führungskräften überdurchschnittliche Gehälter garantierte. Nach langen öffentlichen und internen Debatten über dieses System hatte Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter in der vergangenen Woche die Zahlen veröffentlicht: Demnach erhielten 27 Führungskräfte diese zusätzlichen Vergütungen – vertraglich als »leistungsbezogene Vergütungen« deklariert. Brandstäter selbst gehörte zu den Profiteuren, bekam ein Grundgehalt von 230.000 Euro, wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtete. Bei den zusätzlichen Vergütungen sei er im vergangenen Jahr auf 30.738 Euro gekommen.

Kein Wunder also, dass man weder im Rundfunkrat noch bei den anderen Sendeanstalten der ARD erfreut war, dass ausgerechnet Brandstäter an die Stelle von Schlesinger rückte und die Leitung des RBB übernahm. Das führte am Sonntag zu einem in der Geschichte der ARD einmaligen Vorgang. Die Intendanten der anderen acht Sendeanstalten entzogen der inzwischen nur noch geschäftsführenden Leitung des RBB öffentlich das Vertrauen. Sie trauten ihr nicht zu, »die Vorfälle rund um Exsenderchefin Schlesinger schnell genug aufzuarbeiten«, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow betonte, der RBB brauche einen Neuanfang. Nach wie vor erführen seine Kolleginnen und Kollegen immer neue Vorwürfe ausschließlich aus der Presse.

In der ARD-»Tagesschau« legte Buhrow am Sonntag abend nach, zählte den RBB öffentlich an. Die Anstalt scheine »so instabil, dass man sagen kann, es besteht die Gefahr, dass sich die Strukturen des RBB anfangen aufzulösen«, erklärte er. Die SZ kommentierte das so: Wenn die Hauptausgabe der »Tagesschau« mit einer Nachricht über den eigenen Senderverbund beginne, zeige schon die Platzierung der Meldung »den Ernst der Lage dieses Verbundes«. Unterdessen verlangten auch die Redaktion des RBB und die Politik einen klaren Schnitt und einen Neuanfang.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Brandenburg, Daniel Keller, forderte die RBB-Kontrollgremien am Wochenende via Twitter auf, einen neuen kommissarischen Intendanten einzusetzen: »Die Kommunikation von Herrn Brandstäter ist dem transparenten Aufklärungsprozess und dem RBB insgesamt nicht dienlich, er ist selber zur Last für den RBB geworden«, so Keller.

Am Montag vormittag tagte der Personalrat des Senders. Auch dort wünschte man sich »Expertise von außen«, wie Personalratschefin Sabine Jauer in der SZ sagte. Am Dienstag berichtete nun der RBB selbst auf seiner Homepage über die neuesten Entwicklungen in der Affäre. Der geschäftsführende Intendant Brandstäter sei krankgeschrieben, hieß es da. Zurzeit werde der Sender »aus der dritten Reihe geführt«, die Suche nach einer »Interimslösung« habe begonnen. Die sei allerdings im Staatsvertrag gar nicht geregelt.