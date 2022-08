Nachschlag: Wieder einmal zu spät

A. Hrdlicka/gemeinfrei Rassistisch und kolonialistisch: Die »Wildwest«-Imagination des Karl May

Es wäre so schön, wenn einmal vorher nachgedacht würde. Wieder einmal »Cancel Culture«-Rufe – dieses Mal »betroffen«: Karl May und dessen Geschichten über Old Shatterhand und Winnetou, die vom Ravensburger Verlag neu als Kinderbuch aufgelegt und nun zurückgezogen wurden. Hätte man schon drauf kommen können, dass »die genozidale Eroberung der nordamerikanischen Frontier« (Historiker Jürgen Zimmerer auf Twitter) einfach nicht mehr verherrlicht gehört, schon gar nicht für Kinder, die froh sein können, in der Schule überhaupt etwas vom Völkermord an den Native Americans mitzubekommen. »Tagesthemen«-Kommentator Martin Schmidt prangert dagegen eine übertriebene »Aufgeregtheit« an, angeblich an beide Seiten gerichtet, aber: »Und auch ich kann mit der Weg-damit-Empörung, die dazu geführt hat, nichts anfangen.« Sie sei »zu laut«. Ein »Hinweis im Buch« hätte es auch getan. Schließlich kennt der Kolonisator »die Kultur der Kolonisierten besser als diese selbst«, ordnet Zimmerer ein. (si)