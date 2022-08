Dumm gelaufen, Löwe

Lauren Mulligan/Universal Pictures Lecker, Katzenfutter: Dr. Nate Daniels (Idris Elba) wird es im Auto zu eng

Der Löwe – Sinnbild für Stärke, Macht, Gewandtheit, Tapferkeit. Das am häufigsten verwendete Wappentier ist er außerdem. Adson von Melk, der Novize aus Umberto Ecos berühmten Mittelalterroman »Der Name der Rose« (1980) beurteilt den Löwen als Tier, das »alle Merkmale der entsetzlichsten und der majestätischsten Wesen gleichsam in sich vereint«. Starker Tobak.

In William Campbells rassistischem Exploitationstreifen »Ingagi – Herr der Wildnis« (1930), der wiederum Ernest B. Schoedsacks »King Kong und die weiße Frau« (1933) inspirierte, hielten Gorillas Menschenfrauen als Sexsklavinnen. In »Beast – Jäger ohne Gnade« ist es etwas weniger kompliziert: Ein ausgewachsener Monsterlöwe treibt hier sein Unwesen. Der Film hat selbstverständlich nicht die Qualitäten von Steven Spielbergs »Der weiße Hai« (1975), weiß aber in 93 kurzweiligen Minuten durchaus zu unterhalten. Sofern man sein Köpfchen dabei ausschaltet.

Und so geht es los: Der von starken Schuldgefühlen geplagte Dr. Nate Daniels (Idris Elba) kehrt mit seinen Töchtern Meredith (Iyana Halley) und Norah (Leah Jeffries) zurück nach Südafrika. Hier hatte er seine Frau kennengelernt. Sie starb vor kurzem an Krebs, er macht sich Vorwürfe wegen ihres Todes. Daniels besucht mit den gemeinsamen Kindern ein Naturschutzgebiet, betrieben wird es von seinem alten Studienfreund Martin Battles (Sharlto Copley). Die Reise entpuppt sich als Alptraum: Ein Löwe – einen ganzen Stamm hat er bereits ausgelöscht – wird die Familie jagen. Jeder Mensch erscheint dem Löwen als Bedrohung. Sein brutales Jagdverhalten gleicht allerdings nicht dem eines normalen Tieres.

Der aus einer Künstlerfamilie stammende, spanisch-isländische Regisseur Baltasar Kormákur hat mit »Contraband« (2012), »Everest« (2015) und »Die Farbe des Horizonts« (2018) gezeigt, dass er brauchbares Spannungskino inszenieren kann. Auch wenn das Drehbuch von Ryan Engle, basierend auf einer Story von ­Jaime Primak Sullivan, alles andere als eine psychologische Doktorarbeit ist, wird immerhin halbwegs plausibel, wenngleich schwer vermenschlicht erklärt, weshalb der Löwe austickt: Die verdammte Großwildjagd ist schuld. Der Reißer ist so gesehen auch ein anspruchsloses Plädoyer für den Natur- und Artenschutz.

Auf dem Schauplatz bieten sich keine Fluchtmöglichkeiten, er wirkt ansprechend klaustrophobisch, Hauptdarsteller Elba (»The Wire«) überzeugt mit engagiertem Spiel. Der tierische Protagonist kämpft indes gegen die CGI-Technik, sie weist ihn in die Schranken darstellerischer Glaubwürdigkeit. Dumm gelaufen, Löwe. Der Showdown zwischen Held und Löwe ist freilich gleich ganz für die Tonne: Schrammen an Armen und Oberkörper? Von der Halsschlagader hat dieser Löwe anscheinend nie was gehört.