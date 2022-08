Märchen in Graupappe

commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-C0223-0007-003,_Friedrichroda,_Deutsche_Meisterschaften,_Rennrodeln.jpg Glorreiche Tage: Deutsche Meisterschaften auf der Rumpelpiste (Friedrichroda, 23.2.1964)

Seit Mittwoch ist das Kunstfest Weimar eröffnet, eine Institution in der Region. Bis zum 10.9. werden in der »Kulturstadt Europas« (Selbstbezeichnung) und an weiteren Orten Beiträge aus der Bildenden Kunst, Filme, Konzerte, Musiktheater, Schauspiel und Performances zu sehen sein. Höhepunkte sind die historisch gehaltenen Aufführungen mit Stücken von Beethoven und Schubert, das Jazz-Fest »4 Wheel Drive« mit Nils Landgren, Michael Wollny, Wolfgang Haffner und Lars Danielsson (28.8.) im Nationaltheater und die IV. Weimarer Stummfilm-Retrospektive, die sich den Blockbustern des Jahres 1922 widmet.

Einer der eindrücklichsten Veranstaltungsorte liegt im Thüringer Wald, zwischen Finsterbergen und Friedrichroda. Dort finden sich die Reste der Spießberg-Rodelbahn. Ganz in der Nähe des Hotels »Berggasthof Spießbergbahn« präsentiert die 1983 in Gotha geborene Kristin Wenzel eine multimediale Installation, Einheimische kennen etwa »The Coin« von 2021 im Herzoglichen Museum ihrer Heimatstadt. In ihren Arbeiten arrangiert sie zeittypische Motive der sogenannten dritten Generation Ostdeutschland. Formsteinwände haben ihr es angetan, sie spielt mit Graupappe und Holzfaserplatten. Schon als Kind fand sie den Namen Finsterbergen mystisch und märchenhaft und war von der alten Rodelbahn fasziniert. Die Reste der Bahn liegen direkt am Rennsteig.

Bereits 1901/1902 fanden auf dem Roten Weg, der später in den Bau der Bahn integriert wurde, erste Hörner- und Rodelschlittenwettkämpfe statt, wohl die ersten Bobrennen in Deutschland. Herzog Carl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha hatte ein Herz für Wintersport und gestattete 1909 den Bau der Natureisbahn. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es auf den 2.450 Metern zahlreiche Rennen. Dann ging es mit nationalen Wettkämpfen des Bob- und Rennschlittenverbandes der DDR weiter und das Areal wurde sogar ausgebaut, denn 1966 sollte dort eine Rennrodel-WM stattfinden. Doch ein Föhn im Februar ließ die frisch vereiste Bahn auftauen und der Wettbewerb fiel buchstäblich ins Wasser. 1983 wurden die letzten 1.000 Meter noch einmal modernisiert, damit Sommer- und Winterwettkämpfe des Nachwuchses stattfinden konnten. Für den oberen Teil der Spießbergbahn war Schluss, er begann zu verfallen.

Nun wird er künstlerisch wiederentdeckt: Die Vernissage zu Kristin Wenzels Installation »Finsterbergen« ist am 27.8. ab 10 Uhr. Oder für uns Gothaer: »Sie zeichd uns was, un wir könn midder knedschn, ge«.