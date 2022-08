Entschädigung für Besatzung

Kim Hong-Ji/REUTERS Tag der Befreiung: Protest mit Porträts von verstorbenen koreanischen Zwangsarbeitern (Seoul, 15.8.2019)

Die Entscheidung war mit viel Spannung erwartet worden, wurde aber vertagt: Am vergangenen Freitag hat der Oberste Gerichtshof in Seoul über die Liquidierung von Vermögenswerten japanischer Konzerne verhandelt, die südkoreanischen Zwangsarbeitern zugute kommen sollten. Der Konflikt hatte 2018 begonnen, als das Gericht japanische Konzerne zu Schadenersatzzahlungen an die Opfer der japanischen Besetzung von 1910 bis 1945 oder deren Angehörige verpflichtet hatte. Tokio hatte die Firmen jedoch aufgefordert, das Urteil zu ignorieren, weswegen die Richter 2021 Vermögenswerte des japanischen Unternehmens Mitsubishi Heavy Industries in Südkorea beschlagnahmen ließen. Ein endgültiger Entscheid war ursprünglich für Freitag geplant.

Normalisierung angestrebt

Der seit Mai regierende südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol will die Liquidierung unbedingt verhindern. Sein Ziel ist es, die südkoreanisch-japanischen Beziehungen, die 2018 nach dem Gerichtsurteil einen historischen Tiefpunkt erreichten, zu normalisieren. Die Chancen für eine Verbesserung sind jedoch trotz optimistischer Töne aus beiden Lagern schlecht. Der bilaterale Handel nahm in den vergangenen Jahren ab und für den japanischen Premier Fumio Kishida haben nicht die Beziehungen zu Südkorea, sondern die zu China und den USA Priorität. Auch das Erbe der japanischen Kolonialzeit und die unterschiedliche Bewertung der Ereignisse belasten die Beziehungen.

Nach 1945 war das Verhältnis der beiden Länder völlig zerrüttet. Erst 1965 normalisierten sich die Beziehungen mit Abschluss eines Grundlagenvertrags. Beide Parteien brauchten ganze 14 Jahre, um sich auf einen Vertragstext zu einigen – sechsmal wurden die Verhandlungen unterbrochen. Stein des Anstoßes ist bis heute der Japan-Korea-Annexionsvertrag von 1910, womit die Halbinsel unter japanische Herrschaft geriet. Während Tokio den Vertrag auf Basis der damaligen internationalen Gesetze als rechtmäßig bezeichnet, hält Südkorea das unter Zwang unterzeichnete Abkommen für illegal.

Aber die beiden Länder umschifften ihren Antagonismus durch einen Trick, erklärte vergangene Woche der an der Internationalen Universität Tokio lehrende Politikprofessor Hajime Izumi gegenüber jW. Die Klausel »agree to disagree« (einig darin, uneinig zu sein) schuf laut ihm einen Freiraum für verschiedene Interpretationen. Alle Regierungen Japans nach 1965 erachteten deshalb den Annexionsvertrag als gesetzeskonform. Trotzdem kam es um 1990 zu einem Stimmungsumschwung: Während Tokio eine Entschuldigung zunächst für unnötig gehalten hatte, fand im Land rund 25 Jahre später durch eine stärkere Aufarbeitung der japanischen Kriegsverbrechen ein Umdenken statt. Tokio entschuldigte sich bei Seoul und rechtfertigte diesen Schritt mit dem Verweis, die Herrschaft über Südkorea sei »unfair« gewesen.

Umdenken

Grund für die Entschuldigungen waren aber auch die Entwicklungen in Südkorea. Die Demokratiebewegung gegen die Militärdiktatur beleuchtete nach Ende der Herrschaft der Generäle das Leid der koreanischen Zwangsarbeiter und Sexsklavinnen in den japanischen Kriegsbordellen. Für viele Südkoreaner stellte der Vertrag von 1965 ein weiteres Trauma dar, ein Makel, der einem wirtschaftlich schwächeren Land aufgezwungen worden war. In den 90er Jahren brachte Südkorea den Grundlagenvertrag zur Sprache.

Damit einhergehend wurden auch Forderungen nach individuellen Entschädigungen laut, denn Japans Schuld sei – entgegen dessen Behauptung – mit den Reparationszahlungen von 1965 nicht abgetragen worden. In Japan nahm ebenfalls die Zahl derer zu, die eine Rechtfertigung der Kolonisierung – wie sie von den verschiedenen Regierungen betrieben wurde – als nicht weiter statthaft erachteten und der Formel »agree to disagree« keine Bedeutung mehr beimaßen. So wurde der südkoreanische Gerichtsentscheid von 2018, der Annexionsvertrag sei gesetzeswidrig gewesen, von Teilen der japanischen Bevölkerung begrüßt. Auf Regierungsseite führte der Gerichtsbeschluss jedoch zu viel Verdruss, da befürchtet wurde, er könne die Büchse der Pandora öffnen, wodurch sich Forderungen nach japanischen Kompensationszahlungen bis in alle Ewigkeit fortsetzen könnten.

Lösungsvorschläge

Die Positionen in Japan und Südkorea bleiben weiterhin festgefahren. Deshalb schlug Kan Kimura, Politikprofessor an der Universität Kobe, am 10. August gegenüber jW vor, den Fall an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) im niederländischen Den Haag zu übergeben. Auch andere Fälle in der Dekolonisationszeit seien schließlich gesetzlich gelöst worden, so Kimura. Der Aktivist Hideki Yano sieht das hingegen skeptisch. Für die greisen Opfer der japanischen Verbrechen käme das Urteil des IStGH wohl zu spät, erklärte er am 12. August jW. Auch würde die Übergabe des Falls an Den Haag Japan von der Verantwortung entbinden, sich mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen. Besser sei es deshalb, sich der Aufarbeitung zu stellen und mit Südkorea direkt eine Lösung zu suchen.