Kicken mit Keller

Kiew. Ein halbes Jahr nach Beginn des Kriegs hat die erste ukrainische Fußballiga ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen. Einen Tag vor dem Unabhängigkeitstag der Ukraine trennten sich am frühen Dienstag nachmittag Schachtar Donezk und FC Metalist 1925 Charkiw 0:0. Die Begegnung fand im Olympiastadion in Kiew statt. Alle Spiele der 16 Mannschaften sollen ohne Zuschauer in Kiew oder im Westen des Landes ausgetragen werden. Zudem müssen alle Stadien in der Nähe eines Luftschutzbunkers liegen. (sid/jW)