Der Spätzünder

Matthias Koch/IMAGO »Wir können die Liga aufmischen«: Jonas Hofmann, fokussiert

Falls der FC Bayern München tatsächlich so etwas wie einen Angstgegner haben sollte, dann ist es Borussia Mönchengladbach. Von den letzten fünf Pflichtspielen gegen den deutschen Rekordmeister konnten die Gladbacher drei gewinnen, sie verloren nur eins. Am Sonnabend (18.30 Uhr) kommt es in München zum nächsten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Es ist das erste echte Spitzenspiel in der noch jungen Spielzeit, trifft hier doch der Erst- auf den Zweitplazierten.

Nach einer verkorksten Saison 2022/22 haben die Gladbacher unter ihrem neuen Trainer Daniel Farke mit sieben Punkten aus drei Spielen fast optimal losgelegt. »Sieben Punkte sind ein sehr guter Start«, zeigte sich auch Gladbach-Profi Jonas Hofmann nach dem 1:0-Erfolg über Hertha BSC am vergangenen Freitag gegenüber Dazn zufrieden. Gefragt nach einer Prognose über den Saisonverlauf seiner Mannschaft, antwortete der 30jährige: »Wir können die Liga aufmischen.«

Hofmann gehörte in der vorigen Spielzeit zu den wenigen Gewinnern bei der Borussia. Zwölf Tore erzielte der Mittelfeldspieler in der Bundesliga. So viele wie nie zuvor in seiner Karriere. Mittlerweile hat er sich auch in der deutschen Nationalmannschaft festgespielt. In den Partien der Nations League gehörte er zuletzt stets zu den besten Akteuren, traf gegen England (1:1) und Ungarn (1:1). Kein Wunder, dass Bundestrainer Hansi Flick große Stücke auf Hofmann hält: »Wenn ich die letzten Nations-League-Spiele sehe, muss ich sagen, er ist schon gesetzt«, so Flick während der Saisonvorbereitung im Gespräch mit dem Kicker.

Ungewöhnlicher Fall

Dass ein Bundestrainer mal so eine Einschätzung über Hofmann abgeben würde, war zumindest in den ersten Karrierejahren des gebürtigen Heidelbergers nicht abzusehen gewesen. Seinen endgültigen Durchbruch in der Bundesliga schaffte Hofmann erst mit Mitte 20, in der Nationalmannschaft debütierte er vor rund zwei Jahren – im reifen Alter von 28.

Mit diesem Werdegang ist Hofmann ein ungewöhnlicher Fall im aktuellen Profibetrieb. Wer mit Anfang 20 nicht bereits in der Bundesliga etabliert ist, sich nicht wenigstens im Dunstkreis der Nationalmannschaft bewegt, schafft den großen Sprung zumeist nicht mehr. »Ja, es ist in den vergangenen zwei, drei Jahren persönlich sehr gut für mich gelaufen. Meine Anfangszeit in Gladbach hat da noch etwas anders ausgesehen«, sagte Hofmann vor Saisonstart im Interview mit Gladbach live. Und weiter: »Es scheint jetzt auch so zu sein, dass ich im Herbst meiner Karriere mich noch einmal ordentlich weiterentwickelt habe.« Hofmann selbst bezeichnet sich als »Spätzünder«.

Familiäre Verhältnisse

Zu seinen großen Stärken zählt, dass er vom defensiven Mittelfeldspieler bis zum Solostürmer so ziemlich alle Positionen bekleiden kann. Hinzu kommen herausragende Fähigkeiten als Passgeber und seine Spielintelligenz. Eigenschaften, die Hofmann durchaus auch für ein Engagement bei einem größeren Klub als Gladbach befähigen würden. Seine ersten Bundesligaminuten hatte er noch unter Jürgen Klopp für die andere Borussia aus Dortmund gesammelt, wo er als großes Talent galt. Nach der Logik des Betriebes stünde für ihn nun der letzte große Schritt an. Doch fühlt sich Hofmann im Rheinland offensichtlich wohl, seinen Vertrag bei den »Fohlen« hat er im August bis 2025 verlängert. »Ich freue mich und bin sehr stolz, meinen Vertrag bei der Borussia verlängert zu haben. 2016 bin ich nach M’gladbach gekommen, inzwischen ist der Verein zu einer Familie geworden«, schrieb Hofmann auf Instagram.

Mittlerweile gehört Hofmann in Gladbach zu den Führungsspielern. Wie selbstverständlich schnappte er sich daher auch den Ball von Mitspieler Marcus Thuram, um gegen Hertha einen Elfmeter zu schießen. Blöd nur, dass Hofmann nicht verwandeln konnte. »Die Mannschaft nimmt es mir nicht übel«, sagte er nach dem Spiel. Gegen die Bayern sollte ihm das aber besser nicht noch mal passieren.