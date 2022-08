Erinnerung wachhalten

Arkivi/imago images Mehr als Postkartenmotiv: Auch im sächsischen Heidenau profitierten Industrielle vom Zwangsarbeitsregime der Nazis (1920)

Die Ausbeutung von Zwangsarbeitern war für deutsche Großunternehmen im Zweiten Weltkrieg ein einträgliches Geschäft. Das Berliner Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit geht von etwa 13 Millionen Menschen aus, die innerhalb der Grenzen des damaligen Deutschen Reiches zur Arbeit gezwungen wurden. Darunter waren Kriegsgefangene, Zivilistinnen und Zivilisten und Häftlinge in Konzentrationslagern. Bezieht man die vom faschistischen Deutschland besetzten Gebiete mit ein, muss man von der doppelten Zahl an Arbeitssklaven ausgehen. Während aus Westeuropa stammende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter oft zumindest geringe Bezahlung erhielten, schufteten Menschen aus Osteuropa häufig völlig unentgeltlich. Sei der Profit nur hoch genug, existiere für das Kapital »kein Verbrechen, das es nicht riskiert«, schrieb Karl Marx einst, der als Beispiel auf den Sklavenhandel verwies.

Es ist fraglich, ob das Leid der Zwangsarbeit ausreichend im hiesigen Geschichtsbewusstsein verankert ist, erklärte Christine Glauning, Leiterin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit, am Dienstag gegenüber junge Welt. Zwar habe es »in den letzten Jahren zahlreiche neue Initiativen zur Geschichte der NS-Zwangsarbeit gegeben«, dennoch sei Glauning zufolge der »millionenfache Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern während des Zweiten Weltkrieges immer noch nicht im kollektiven Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit verankert«. Leider komme das Thema auch »so gut wie nicht in den Lehrplänen« vor, weshalb gerade bei Schülerinnen und Schülern »Informations- und Vermittlungsbedarf« bestehe, so die Leiterin des Zentrums weiter.

Mit der Geschichte des aus den Niederlanden stammenden Jan Deremaux will nun das im sächsischen Pirna ansässige Alternative Kultur- und Bildungszentrum (Akubiz) die »Erinnerung an das Schicksal der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wachhalten«, wie Franziska Smykalla im Gespräch mit dieser Zeitung am Dienstag erklärte. Seit etwa einem Jahr liegen Deremaux’ Tagebuchaufzeichnungen komplett im Heidenauer Stadtarchiv. In dem Ort musste der Niederländer 1944 für Rheinmetall-Borsig arbeiten, erklärte Smykalla, die das Buchprojekt hauptamtlich für den Verein begleitet. Als Zeitdokument sei es nicht nur ungemein spannend, sondern auch eine Ausnahme »hier in der Region«, in der deutlich zu wenig an Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter erinnere.

Dass die Seiten überhaupt zur Veröffentlichung zur Verfügung stehen, ist das Ergebnis eines längeren Prozesses, an dessen Anfang ein Besuch Jan Deremaux’ in Heidenau Jahrzehnte nach seinem erzwungenen Aufenthalt steht. Damals traf er auch den Stadtarchivar Dietmar Diener und übergab diesem die ersten Seiten seines Buches, wie die Sächsische Zeitung bereits Ende August 2018 berichtete. Deremaux war bis zur Kapitulation der Niederlande gegenüber Nazideutschland 1940 Soldat in der holländischen Armee. Noch bis 1943 konnte er in einer Behörde für Eisen und Stahl zivil arbeiten, dann wurde auch Deremaux in Kriegsgefangenschaft genommen, nach Deutschland deportiert und dort dem Kriegsgefangenenlager Stalag IV-A in der Burg Hohenstein zugeteilt. Für Deremaux bedeutete das Zwangsarbeit, erst in Heidenau und 1945 in Pirna.

Die gut 350 Seiten seines Tagebuchs umfassen nicht allein die Beschreibung des täglichen Martyriums, sondern auch Versuche, sich gegen schlechte Behandlung zu wehren. So berichtet er über Arbeitsverlangsamung, wenn die Versorgung mit Essensrationen zu gering war. Zudem wird die durchaus unterschiedliche Behandlung der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in verschiedenen Betrieben erlebbar. In weiteren Texten will das Akubiz die Bedeutung der Burg Hohenstein darlegen und generell über Zwangsarbeit berichten. Noch bis Ende September bittet der Verein nun um Spenden, damit die Kosten für das Lektorat und den Druck getragen werden können.