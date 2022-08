Die Korrektur des Gedächtnisses

Bernd von Jutrczenka/dpa Kritischer Geist: Ralf Schenk

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Als ich Mitte Juli Ralf Schenk eine Anfrage schickte, ob die Defa-Stiftung nicht willens wäre, einen Sammelband über den Regisseur Ralf Kirsten in ihre Schriftenreihe aufzunehmen, bekam ich lapidar zur Antwort, dass E-Mails zur Zeit nicht beantwortet werden. Na gut, dachte ich, Urlaub, üblich. Ralf Schenk war zwar schon seit 2020 nicht mehr als Vorstand der Defa-Stiftung tätig, aber natürlich aufgrund seines unerschöpflichen und unerreichten Wissens über alle Belange des DDR-Films der Spiritus rector für Filmveröffentlichungen dieser Art. Er hätte sofort gewusst, worum es ging: Die sozialistischen Zeitbilder der 1960er Jahre, die Kirsten in Filmen wie »Auf der Sonnenseite« (1961) und »Beschreibung eines Sommers« (1962) gestaltete, sowie dessen biographische Filme über Ernst Barlach (1966), Clara Zetkin (1984) und Käthe Kollwitz (1986) sollten angemessen gewürdigt werden, so die Idee.

Die Bombe war die Information der Defa-Stiftung, dass Ralf Schenk ernstlich erkrankt sei und keine Mitteilungen mehr verschicke. Unfassbar! Noch im Mai war er auf der Genretagung der Stiftung im Zeughauskino Berlin aufgetreten. So wie immer. Klar in seiner Haltung, abgewogen im Urteil, fachmännisch souverän und professionell im Auftritt. Es ging um Publikumsfilme der Defa, ein Heimspiel für ihn.

Der am 27. März 1956 in Arnstadt geborene Schenk hatte in Leipzig Journalistik studiert und sich von Anfang an für den Film als gesellschaftskritisches und gesellschaftsveränderndes Medium interessiert. Bis zur »Wende« Redakteur der Zeitschriften Film und Fernsehen, Weltbühne und Wochenpost war auch er ab 1990 gezwungen, im kulturindustriellen Massenspektakel einen Platz für sich und seine Profession zu finden. Natürlich erzeugte das Widersprüche – aber das Gesamtziel verlor er nie aus den Augen: die Filmgeschichte der DDR und Osteuropas als legitimen und produktiven Bestandteil in der europäischen Filmlandschaft zu verankern und als bewahrenswert für zukünftige Lösungsansätze gesellschaftlicher Probleme auszuweisen. Um diesem Ziel zu entsprechen, war er sich für nichts zu schade, und nichts war ihm zu klein. Nicht die Miszelle, nicht der Leserbrief, nicht die Kolumne und auch nicht die historischen Booklets bei DVD-Editionen. Denjenigen, die sich an die DDR nur als Marginalie bzw. Unrechtsregime erinnern wollen, setzte er eine Korrektur entgegen: Ohne die filmkünstlerischen Beiträge aus dem Sozialismus kann weder dieser selbst verstanden werden, noch die Reaktion auf ihn im Kalten Krieg und danach. So wie Heidegger eine Reaktion auf Lukács war, so war Fritz Lang eine auf Sergej Eisenstein und Volker Schlöndorff eine auf Frank Beyer oder Andrzej Wajda. Ralf Schenk erinnerte daran auf zugängliche, feine Art, der jede Form von Anmaßung fremd war.

Von seinen unzähligen Leistungen als Organisator, Kurator, Herausgeber, Vorstand der Defa-Stiftung, Redakteur und Autor ist besonders die Pionierleistung hervorzuheben, mit der Ralf Schenk Mitte der 1990er Jahren die opulenten Standardwerke zur Defa-Geschichte »Das zweite Leben der Filmstadt Babelsberg« (1994) zum Spielfilm und »Schwarzweiß und Farbe« (1996) zum Dokumentarfilm auf den Weg brachte. Von ihm gibt es viele Publikationen als Herausgeber oder als Interviewender, in denen er seinen großen intellektuellen Anteil zielsicher zu verbergen wusste. Leider gibt es kein monographisches Hauptwerk von ihm. Vielleicht war das so gewollt, aber für die kritische Leserschaft blieb es ein Manko, das auch nicht durch »Eine kleine Geschichte der Defa« von 2006 behoben wurde.

Nun ist Ralf Schenk nach kurzer schwerer Krankheit am 17. August 2022 im Alter von nur 66 Jahren gestorben. Sein kritischer Geist ist unersetzbar. Man wird erst in einiger Zeit ermessen können, was dem emanzipatorischen Kulturverstand da verlorengegangen ist.