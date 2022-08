Francisco Seco/AP/dpa Migranten treiben in einem überfüllten Boot über das Mittelmeer (6.8.2022)

Das Netzwerk Alarmphone hat kürzlich seinen Halbjahresbericht zur Situation auf der Fluchtroute Mittelmeer rausgegeben. Wie gestaltet sich Ihre Arbeit dort, mit der Sie die Seenotrettung unterstützen?

Der Bericht bezieht sich auf das zentrale Mittelmeer. Wir sind aber auch im westlichen Mittelmeer beziehungsweise auf der Route zu den Kanaren sowie in der Ägäis aktiv. Wir – das sind etwa 400 Leute, die in Schichten rund um die Uhr arbeiten. Dazu gehört das Entgegennehmen von Anrufen und der Versuch, Rettungen zu organisieren – sei es bei den Küstenwachen, was selten gelingt, oder bei zivilen Rettungsschiffen von Nichtregierungsorganisationen. Die Anrufe kommen von den Booten direkt, aber auch von Verwandten oder Freunden, die sich Sorgen machen, weil ihre Angehörigen noch nicht angekommen sind. Darüber hinaus bauen wir auch öffentlichen Druck auf, wenn keine Rettung passiert und sich die Küstenwachen taub stellen.

Wie ist aktuell die Lage im Mittelmeer?

Die Zahl der Überfahrten hat wieder zugenommen. Das hat auch mit dem besseren Wetter zu tun, hängt aber vor allem mit der nach wie vor schrecklichen Lage unter anderem in Libyen zusammen. Dort werden Geflüchtete eingesperrt, gefoltert und vergewaltigt. Ein Protest von Geflüchteten, der drei Monate lang vor einer UNHCR-Einrichtung in Libyen stattfand, wurde im Januar brutal niedergeschlagen und die Leute erneut in Haft gesteckt. Vielen bleibt nur noch der Weg übers Mittelmeer, um dieser Hölle zu entkommen.

Was für einen Eindruck bekommen Sie von der Situation der Flüchtenden?

Wenn wir direkten Kontakt zu Booten haben, bekommen wir die Lage der Menschen genau mit. Das ist immer wieder sehr belastend. Die Leute teilen uns mit, dass es schwangere Frauen, Kinder oder Babys an Bord gibt, Wasser eindringt, der Motor nicht mehr läuft. Wir versuchen, die Menschen zunächst zu beruhigen, und sagen ihnen, dass wir Rettung alarmieren. Wenn wir darauf hinweisen, dass sich die Menschen noch in der libyschen Rettungszone befinden – die ja extrem ausgeweitet wurde –, dann sagt man uns manchmal: »Bloß nicht die Libyer anrufen, dann sterben wir lieber.« Es ist am Ende eine schwere Abwägung, zu entscheiden, ob das Boot noch weiterfahren kann oder man alarmiert, ohne sicher zu sein, wer am Ende zur Rettung kommt.

Welche politischen Faktoren beeinflussen Fluchtrouten und Seenotrettung?

Die Fluchtrouten verlagern sich immer wieder. Derzeit bekommen wir mehr Anrufe von Booten, die aus dem Osten Libyens losfahren und dann italienisches Festland oder Sizilien ansteuern. Der Weg ist länger und gefährlicher. Dort sind auch seltener zivile Rettungsschiffe unterwegs. Da müssen wir uns oft auf Handelsschiffe verlassen, was problematisch ist, da diese nicht zum Retten ausgerüstet sind. Das Hauptproblem ist allerdings, dass sich das Geschehen oft in der maltesischen Rettungszone abspielt. Malta sagt, die Leute seien nicht in Seenot, weshalb auch nichts unternommen oder Rettung koordiniert wird. Den Handelsschiffen wird meist geraten, weiterzufahren oder lediglich zum Monitoring dazubleiben und zu sehen, wie es den Leuten geht.

Ein weiterer Faktor ist die Unterstützung Libyens und seiner sogenannten Küstenwache durch die EU-Staaten. Die EU-Agentur Frontex schickt ihre Drohnen und Flugzeuge, die nicht den NGO-Schiffen Bescheid geben, sondern der sogenannten libyschen Küstenwache, die die Boote nach Libyen zurückbringt.

Welches Fazit ziehen Sie in Ihrem Halbjahresbericht?

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine fehlt es an der notwendigen Aufmerksamkeit für diese Fluchtrouten und die Situation in Libyen. Was uns Sorgen bereitet, sind die anstehenden Wahlen in Italien, da erneut mit einer rechten Regierung zu rechnen ist. Das hieße, dass Abschottung und Kriminalisierung erneut zunehmen. Unsere Forderung nach sicheren und legalen Fluchtwegen bleibt daher bestehen, ebenso wie unsere Unterstützung von Flüchtenden.