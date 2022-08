Khan in Bedrängnis

Fayaz Aziz/REUTERS Eine der vielen Demonstrationen der vergangenen Monate zur Unterstützung Khans (Peschawar, 19.6.2022)

Ruhig war es schon in den vergangenen vier Monaten nicht: Im April wurde der damalige Premier Imran Khan per Misstrauensvotum im Parlament abgesetzt – ein Novum in der 75jährigen Landesgeschichte. Jetzt scheint eine neue Runde im Machtkampf mit der seither regierenden Koalition anzustehen. Die hat gegen den früheren Regierungschef am Sonntag eine Anzeige auf Basis des »Antiterrorismusgesetzes« auf den Weg gebracht. Auslöser dafür sind Äußerungen von Khan bei einer Kundgebung von Anhängern seiner Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) am 20. August. Dabei drohte er, gegen die Spitzen der nationalen Wahlkommission, eine Richterin und hohe Polizeibeamte Klage einzureichen.

Hintergrund dieser Statements war die Festnahme eines engen Beraters Khans. Im Raum steht der Vorwurf, er sei im Polizeigewahrsam gefoltert worden. Ein Journalist und Youtuber, der diese bisher unbewiesene Behauptung ebenfalls verbreitet hat, wurde ebenfalls zu Wochenbeginn festgenommen. Ein lokales Gericht in der Metropole Karatschi verhängte eine dreitägige U-Haft gegen Dschameel Farooqui, Mitarbeiter des Fernsehkanals Bol TV, damit er in dieser Zeit zu weiteren Befragungen in die Hauptstadt Islamabad überführt werden könne. Die Rede ist davon, dass auch er von der Polizei misshandelt wurde. Vor allem aus PTI-Kreisen wird seine Festnahme als Beispiel angeführt, dass staatliche Stellen auf Anordnung von Vorgesetzen gerade im Innenministerium kritische Stimmen aus dem Mediensektor zum Schweigen zu bringen versuchten.

Zumindest bis Donnerstag wurden Khan noch drei Tage gerichtlicher Schutz vor einer frühzeitigen Festnahme gewährt. Gleichwohl könnten seine Äußerungen vom Wochenende für ihn ernsthafte Konsequenzen haben. Sollten seine Aussagen über Richterin Zeba Chaudhry, die den Arrest seines Generalstabschefs Shahbaz Gill angeordnet hatte, als Missachtung des Gerichts gewertet werden, würde das wohl eine sechsmonatige Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Das sagte Shaiq Usmani, der frühere Vorsitzende Richter am Sindh High Court, in einer Sendung von Geo TV. Zudem dürfte er in diesem Fall nicht bei der nächsten Wahl antreten. Das würde ihn gänzlich ausbremsen – sind doch gerade vorgezogene Neuwahlen, bei denen Khan wie 2018 auf ein klares Mandat hofft, sein primäres Ziel, das er seit seiner Entmachtung anstrebt. Tatsächlich mahlen bereits die Mühlen der Justiz: Am Dienstag begann der Islamabad High Court, das in der Hauptstadt ansässige Landgericht, mit den ersten Beratungen in dem Fall.

Nachdem die Medienaufsichtsbehörde am Wochenende die Ausstrahlung von Live-Übertragungen der Reden Khans im Fernsehen untersagt hatte, prangerte die PTI eine Beschränkung der Pressefreiheit an. Führende Vertreter der die jetzigen Regierungskoalition unter Premier Shehbaz Sharif anführenden Parteien Pakistanische Muslimliga-Nawaz (PML-N) und Pakistanische Volkspartei (PPP) jubilierten dagegen; Khan habe sich selbst in diese juristische Bedrängnis gebracht. Anhänger seiner Partei versammelten sich unterdessen bereits zu Protestaktionen gegen die Anklage in den Metropolen Karatschi und Lahore, aber auch in mittleren Städten wie Gujranwala und Sialkot. Im Fall einer Verhaftung des Expremiers könnte es zu Massendemos kommen, wie es sie seit April mehrfach zur Unterstützung Khans gegeben hat.

Imran Khan, der sich als nicht zum langjährigen politischen Establishment gehörig betrachtet, war bei seinem Wahlsieg 2018 angetreten, weitreichende Reformen einzuleiten. Einige wegweisende Sozialprogramme konnte seine Regierung zwar auf den Weg bringen, doch weder mit Vorstößen zu mehr Steuerzahlungen durch die Oberschicht noch bezüglich einer Stabilisierung der Staatsfinanzen oder dem Kampf gegen die Korruption war er sonderlich erfolgreich. Allerdings streckte Khan die Fühler eher gen China und Russland als in Richtung USA aus. So prangerte er im April dann auch eine »ausländische Verschwörung« an, mit deren Hilfe es der Opposition gelungen sei, ihn zu stürzen.