Papageien halten durch

Georg Wendt/dpa Bundespapagei: Angela Merkel mit staatsnahen Vögeln in Marlow (23.9.2021)

Immerhin: »Merkels Papageien« müssen nicht ausziehen. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete am Dienstag, dass die Lori-Papageien, die 2021 durch einen Besuch der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Vogelpark Marlow bekanntgeworden waren, trotz »Einsparmaßnahmen« bleiben dürfen. »Die sind relativ kälteunempfindlich«, sagte der Vogelpark-Chef. Andere Bewohner müssen dagegen abgegeben werden, denn im kommenden Winter werden nicht mehr alle Vogelhäuser beheizt.

Als vergleichsweise kälteempfindlich erweisen sich die Berliner Regierungsparteien. Der Tonfall hier wird in dem Maße schriller, in dem die ökonomischen und sozialen Folgen des nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in Szene gesetzten Wirtschaftskrieges gegen Moskau für immer mehr Menschen sicht- und spürbar werden. Eine großflächige Verarmung ist längst in die Kalkulation eingestellt, aber kaum jemand im Regierungsviertel dürfte sich derzeit ein sicheres Urteil darüber zutrauen, ob diese Verarmung im Herbst und Winter ohne substantielle Kurskorrektur politisch durchhaltbar sein wird.

Durchhalteappelle alten Stils kommen wieder in Mode: Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, hat am Dienstag über die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zu »Opfern« in der Auseinandersetzung mit Moskau aufgerufen. Die FDP-Politikerin erklärte: »Das wird von uns allen auch persönlich Opfer erfordern, schwach sollten wir trotz alledem nicht werden.« Jeder Mensch habe nur ein Leben, und »das will jeder von uns so schön und angenehm wie möglich gestalten«. Aber hier gehe es »auch um das zukünftige Leben unserer Kinder und Enkelkinder«; die wollten nämlich auch »in einem freiheitlichen und friedlichen Deutschland« leben.

Ob dieser Versuch, Menschen, deren Leben überwiegend noch nie »schön und angenehm« war, von der selbstbewussten Unterordnung unter das außenpolitische Staatsprogramm zu überzeugen, ertragreich ist, darf bezweifelt werden. Wem vom Staat abrupt der Boden unter den Füßen weggezogen wird, den dürften solche Appelle nicht beeindrucken. »Für die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland spitzt sich die Lage immer weiter zu. Viele unserer Mitglieder wissen nicht, wie sie die steigenden Kosten für Lebensmittel, Strom und Miete noch bezahlen sollen«, sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, am Dienstag in Berlin. Viele lebten längst von ihren Ersparnissen, insofern die überhaupt vorhanden seien. Der Verband sehe den »sozialen Frieden« in Gefahr. Mit jeder Woche, in der nichts passiere, wachse die »Wut«.

Es knirscht indes nicht nur in den Haushalten, bei denen das Geld nicht mehr über den Monat reicht, sondern auch im staatlichen Apparat – jedenfalls auf den unteren Ebenen. Die Welt zitierte am Dienstag den Präsidenten des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, mit dem Hinweis, die stark steigenden Gas- und Strompreise träfen die Kreise und Gemeinden »hart«. Das sei »allein mit Energieeinsparungen nicht zu kompensieren«. Eine ganze Reihe von Kommunen werde das »durch Angebotseinschränkungen ausgleichen« müssen, »soweit es nicht um gesetzlich vorgeschriebene Leistungen geht«.

Nicht vorgeschrieben ist laut Städte- und Gemeindebund etwa die Förderung von Vereinen oder des Kulturlebens. »Die Kommunen werden außerdem Investitionen wie in neue Schulen, die Entwicklung von Baugebieten oder Radwege zurückstellen und die Verschuldung erhöhen«, erklärte Gemeindebund-Geschäftsführer Gerd Landsberg. »Dienstleistungen« wie die Schwimmbadnutzung dürften demnach teurer werden. Eine Sprecherin des Deutschen Bibliotheksverbands sagte dem Blatt, dass sie mit Einschränkungen im Bibliotheksbetrieb rechne. Bibliotheken seien aufgefordert, 15 bis 20 Prozent Energie einzusparen. Das könne durch Absenken der Raumtemperatur allein nicht erreicht werden, »sondern nur durch eventuelle Schließtage«.

Angesichts dieser Wortmeldungen verlangte die Linke-Vorsitzende Janine Wissler am Dienstag einen »Rettungsschirm über die Kommunen«. Die öffentliche Infrastruktur dürfe nicht auf der Strecke bleiben.