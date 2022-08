Massenflucht

Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Die Zahl der Flüchtlinge, die in kleinen Booten den Ärmelkanal nach Großbritannien überqueren, hat nach Angaben Londons einen neuen Tagesrekord erreicht. Im Verlauf des Vortrags seien 1.295 Menschen registriert worden, erklärte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag. Bisheriger Rekordtag war demnach der 11. November 2021 mit 1.185 Asylsuchenden. Auch am Dienstag griff die britische Grenzbehörde wieder eine Gruppe im Ärmelkanal auf und brachte sie nach Dover (siehe Bild). (AFP/jW)