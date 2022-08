»Wir stoßen auf eine Mauer des Schweigens«

Thomas Frey/IMAGO Protest der Ultras vom 1. FSV Mainz 05 beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (14.5.2022)

Zuletzt sind wiederholt Menschen hierzulande von der Polizei erschossen worden. Neben dem Fall eines 16jährigen Geflüchteten, der in Dortmund ums Leben kam, machte in diesem Monat auch das tödliche Ende eines Polizeieinsatzes in Frankfurt am Main Schlagzeilen. Welche neuen Erkenntnisse gibt es dazu?

Offensichtlich handelt es sich um einen weiteren völlig aus dem Ruder gelaufenen Polizeieinsatz in Frankfurt, der mit dem tragischen Tod eines 23jährigen endete. Nach wie vor hat sich der Innenminister Peter Beuth von der CDU nicht dazu geäußert. Laut Zeugenaussagen soll sich der Mann alleine in seinem Hotelzimmer aufgehalten haben, so dass eine Gefährdung Dritter offensichtlich nicht vorlag. Es ist es daher nicht nachvollziehbar, warum der Polizeieinsatz mit einem Kopfschuss endete.

Wie kam es zu den Falschinformationen nach dem Einsatz?

Bereits unmittelbar nach Beendigung des Polizeieinsatzes wurden Falschaussagen der Polizei verbreitet. Das Opfer verstarb nicht erst im Krankenhaus, sondern wurde – wie sich später herausstellte – durch einen gezielten Kopfschuss in einem nur wenige Quadratmeter großen Hotelzimmer getötet. Die näheren Tatumstände und das Einsatzkonzept liegen bisher völlig im dunkeln. Anstatt diesen Einsatz im Sinne der immer wieder beschworenen »Fehlerkultur« transparent aufzuarbeiten, begann die Polizei einmal mehr mit der öffentlichen Darstellung von Unwahrheiten. Ein solches Verhalten erschüttert das Vertrauen in das polizeiliche Handeln.

Gibt es inzwischen eine Stellungnahme von Innenminister Beuth oder anderen Behörden?

Mit dem Hinweis auf laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stoßen sowohl wir aus der Politik als auch die Angehörigen des Erschossenen auch in diesem Fall auf eine Mauer des Schweigens. Es wäre in einer solchen Situation die Aufgabe eines Innenministers, die Umstände des polizeilichen Handelns öffentlich zu erklären und proaktiv für interne Aufklärung zu sorgen. Leider zieht es Beuth vor, im Urlaub zu verweilen, während sich der Rest seiner Behörde in Schweigen hüllt.

Ihre Fraktion hat einen sogenannten dringlichen Berichtsantrag eingereicht. Was hoffen Sie dadurch zu erfahren?

Die Linke möchte mit dem dringlichen Berichtsantrag den gesamten Ablauf des Einsatzes erfahren, um Rückschlüsse auf mögliche Fehler ziehen zu können. Nach derzeitigem Kenntnisstand muss ernsthaft bezweifelt werden, dass der Einsatz eines Polizeihundes und die anschließende Abgabe von mindestens sechs Schüssen »angemessen« waren. Wir wollen aufklären, ob die ethnische Herkunft des späteren Opfers oder Verständigungsprobleme Einfluss auf den Verlauf des Einsatzes hatten. Der polizeiliche Druck auf People of Color im Frankfurter Bahnhofsviertel steigt seit Monaten kontinuierlich an. Wir wollen mit unserem Berichtsantrag aufklären, ob mit dem Einsatz ein Exempel statuiert werden sollte – die Tötung eines Menschen durch die Polizei darf niemals Normalität werden.

Was sind Ihre Forderungen, damit es nicht zu weiteren tödlichen Polizeieinsätzen kommt?

Der Einsatz von polizeilichen Spezialkräften und der Schusswaffengebrauch dürfen nur dann in Frage kommen, wenn alle anderen milderen Mittel vollständig ausgeschöpft worden sind. Hierzu gehören auch Verhandlungen und der Faktor Zeit. Im konkreten Fall lag zu Beginn des Einsatzes offensichtlich weder eine Selbst- noch Fremdgefährdung vor. Ein mit einem Messer bewaffneter Mensch hinter einer geschlossenen Hoteltür muss und darf nicht durch einen Kopfschuss »zur Strecke gebracht« werden.

Eine zentrale Forderung der Linken ist eine polizeiunabhängige Ermittlung nach Einsätzen dieser Art. Der »NSU 2.0«-Komplex zeigt, dass das System »Polizei ermittelt gegen Polizei« nicht funktioniert und sich längst rechtsfreie Räume in diesem Apparat entwickelt haben. Um das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht weiter zu erschüttern, müssen Strukturen geschaffen werden, in denen nicht Kolleginnen und Kollegen gegeneinander ermitteln, sondern objektive und vor allem externe Ermittlungen geführt werden. Länder wie Dänemark oder England sind uns diesbezüglich bereits deutlich voraus.