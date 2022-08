Zu früh bekannt

ANP/IMAGO Den Streik für ein Formel-1-Rennen aussetzen? Die größte Gewerkschaft des Landes findet: Ja

Staffelstreik bei der staatlichen niederländischen Bahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS): Ab Mittwoch wollen Schaffner und Zugführer an fünf Tagen bis Ende des Monats die Arbeit niederlegen. Jeden Tag in einer anderen Region. Jeweils für 24 Stunden soll dort kein einziger Zug fahren. Ob auch am ersten Septemberwochenende gestreikt wird, will die Bahngewerkschaft VVMC noch nicht preisgeben. Dann findet im Nordseebad Zandvoort ein Autorennen der Formel 1 statt.

»Ich kann keine Aussagen darüber machen, ob die Formel 1 Teil unseres Aktionsplans ist«, sagte der Vorsitzende der unabhängigen Gewerkschaft der Lokführer und Zugbegleiter VVMC, Rob de Groot, am Freitag im nordholländischen NH Radio. Die Diskussion darüber sei innerhalb der Gewerkschaft noch nicht abgeschlossen. »Das würde auch der Bahn einen Einblick in die möglichen nationalen Maßnahmen geben.«

Deshalb ist die VVMC verärgert über das Vorpreschen der größten Gewerkschaft des Landes, der FNV. Die hatte bereits vergangene Woche die genauen Details des Staffelstreiks öffentlich gemacht. Unter anderem gab die FNV bekannt, dass die Arbeitsniederlegung dieses Wochenende für zwei Tage ausgesetzt werde. Und: »Die Streiks werden nicht während der Formel 1 stattfinden«, bestätigte Hans Walthie, der Sprecher des Gewerkschaftszweigs FNV Spoor (FNV Bahn), gegenüber NH-Nieuws letzte Woche Mittwoch.

»Zu unserer großen Überraschung haben wir erfahren, dass die FNV die Presse über die bevorstehenden Aktionen informiert hat«, schrieb die VVMC in einer Mitteilung an ihre Mitglieder, wie die Internetseite für Zugreisende Treinreiziger am Sonnabend berichtete. Die Veröffentlichung verstoße gegen die Abmachungen, die man mit der FNV und der christlichen Gewerkschaft CNV getroffen habe. »Anstatt die NS so lange wie möglich über die genauen Daten und den Umfang der Streikaktionen im Unklaren zu lassen, hat die FNV die Pläne nun auf die Straße geworfen.«

Sollte sich die VVMC entscheiden, den Streik auch über das Wochenende Anfang September fortzusetzen, wären die Auswirkungen erheblich. In Zandvoort werden mehr als 200.000 Motorsportfans erwartet. Pro Stunde erreichen dann zwölf Züge das Seebad. Eine solche Gelegenheit kann sich eine kämpferische Gewerkschaft nicht entgehen lassen.

Angesichts der hohen Arbeitsbelastung stellen die Bediensteten der Nederlandse Spoorwegen keine unverschämten Forderungen: 14 Euro Stundenlohn, 100 Euro pro Monat Kaufkraftausgleich und ab 2023 eine automatische Anpassung der Löhne an die Inflation. Außerdem verlangen sie eine einmalige Gratifikation von 600 Euro brutto und deutlich mehr Personal. »Derzeit sind bei der Bahn 1.100 Stellen unbesetzt. Viele Mitarbeiter sind bereits nach wenigen Wochen wieder gegangen«, sagte der Gewerkschafter Walthie laut dem Amsterdamer Lokalsender AT5. Mit negativen Folgen auch für die Reisenden: Zugausfälle sind bei der Bahn inzwischen Alltag. Ein besserer Tarifvertrag ist für die FNV die Grundvoraussetzung, dass sich Menschen wieder für einen Job bei der Bahn interessieren.

Die Gewerkschaften hatten dem Unternehmen Anfang August ein Ultimatum gestellt, das vor zwei Wochen ablief. Die Tarifverhandlungen scheiterten an der unnachgiebigen Haltung der Bahn, die dafür ihre schlechte finanzielle Situation aufgrund der Coronapandemie anführt. In allen Branchen ein beliebtes Argument der »Arbeitgeber«. Mehr als 90 Prozent der FNV-Mitglieder stimmten gegen das 4,5-Prozent-Angebot der Bahn, das nicht annähernd die Inflation kompensiert. Sollte der Staffelstreik die Nederlandse Spoorwegen unbeeindruckt lassen, drohen die Gewerkschaften mit einer landesweiten Arbeitsniederlegung der Bahnangestellten am 5. September.

Am Sonntag schickte die FNV noch schnell einen Gruß an die Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter im größten britischen Containerterminal in Felixstowe, die sich ebenfalls im Ausstand befinden. »Wir erklären uns solidarisch mit den Streikenden in Felixstowe«, sagte Gewerkschaftsfunktionär Niek Stam am Sonntag in der Onlineausgabe des Financieele Dagblad. »Wir warten jetzt darauf, dass die britische Gewerkschaft uns eine Liste der Schiffe übermittelt, die andere Häfen anlaufen wollen. Wenn sie in Rotterdam ankämen, würden sie nicht von uns gelöscht.«