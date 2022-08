Gelernt wird auf der Straße

Sachelle Babbar/IMAGO/ZUMA Wire »Die Kämpfe sind also Voraussetzung und Ziel unserer Bewegung in einem«

»Wir sind Germanen, gemütlich und brav,

Wir schlafen gesunden Pflanzenschlaf,

Und wenn wir erwachen, pflegt uns zu dürsten,

Doch nicht nach dem Blute unserer Fürsten.«

H. Heine: »Zur Beruhigung«

Immer der Reihe nach. Ordnung muss sein! Erst die Gasabrechnung, dann die politische? Verfassungsschutz und Innenministerium wissen sogar schon Bescheid, wer da demnächst wutentbrannt poltern kommt. Es ist die altbekannte Melange aus »Rechten«, »Russlandfreunden«, »Demokratiefeinden« und »Coronakritikern«. Jemand vergessen? Wer also mitläuft, muss sich die oben genannten Etiketten anheften lassen. Wer das nicht will, bleibt zu Hause. Das hätte man wohl gern in den Amtsstuben. Und der klassenkämpferische Block? Ja, falls jemand weiß, wo der grad steckt, bitte melden! Spaß beiseite. Den Block gibt es nicht. Demnach wird das, was da vielleicht auf die Straße kommt, zuerst nur bürgerliches Gemüse sein. Und zwar quietschbuntes. Es wird in der Quersumme vor allem der vom neoliberalen Kapitalismus passgenau gezüchtete Egomane sein. Kleinbürger, also Klein- und Mittelselbständige, oft Selbstausbeuter, und erhöhte Rechnungen, das ist wie eine Tür mit dem Traktor öffnen. Die ärmsten Schichten werden zum Hartz-IV-Berater gehen, und der Rest wird vor dem Fernseher und den Fernseherinnen abwarten und klimaneutralen Eistee trinken …

Psychologisch betrachtet werden wir also wieder den alten »Wutbürger« auf der Straße antreffen, den uns die ideologischen Sittenwächter als Täter präsentieren werden. Er ist aber Opfer. Und obgleich die kleinbürgerliche Angst vor dem persönlichen wirtschaftlichen Ruin als psychischer Motor der Politisierung fungiert, jene Angst also dem ökonomischen Status dieser Klasse entspricht und folgerichtig ist, wird die Frage offenbleiben, wie sich eine »spontane« Erhebung zu einer breiteren und dann »bewussten« sozialen Bewegung transformieren lässt. Pegida und die oben genannten, schon dämonisierten Truppenteile haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie nicht in der Lage waren, aus sich heraus effektive Kampfformen zu entwickeln. Ihre Sache lief sich im Sinne des Wortes von Montag zu Montag tot. Bei ihnen fand keine »Schule« der Bewegung statt, was wiederum ideologisch begründet ist.

Die »Schule«, d. h. die klassenmäßige (!) Aufklärung, die Solidarisierung aller Betroffenen, das Aneignen einer »Bewusstheit« von aufzustellenden Forderungen und Zielen, die organisatorisch und agitatorisch gespiegelt zum Strudel wird, der alles mit sich reißt, kann nur Aufgabe der organisierten Arbeiterbewegung sein. Einer Bewegung, die es heute nicht gibt. Einer Bewegung, die freilich in den Kämpfen der Zukunft selbst erst erschaffen wird. Die Kämpfe sind also Voraussetzung und Ziel unserer Bewegung in einem. Und die oben genannten Truppenteile haben durchaus ein Recht, noch mal in die »Schule« zu gehen. In unsere. Wenn die also aufstehen, gehen wir gefälligst mit bzw. voran! »Nun dran, dran, dran! Es ist Zeit!« (Thomas Müntzer, 1524)