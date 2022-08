Die Wurzel packen

Dieter Bauer/stock&people/imago Wo fing das an, was ist passiert? CDU-Rechtsausleger Alfred Dregger freut sich über fruchtbare Schöße (Vertriebenentreffen 1985)

Wenn ein großer Intellektueller stirbt, spürt man, wie viele er berührt hat. Nicht anders war es, als sich am 11. August die Nachricht verbreitete, dass der Politikwissenschaftler Kurt Lenk im Alter von 93 Jahren in Erlangen verstorben war. Dutzende Intellektuelle meldeten sich zu Wort, die durch ihn beeinflusst wurden und die heute wiederum selbst das Denken vieler Menschen prägen.

Kurt Lenk wurde am vierten Jahrestag der Machtübertragung an Adolf Hitler im Sudetenland geboren. Die Erfahrung der sudetendeutschen Unterstützung für den deutschen Faschismus prägte seine intellektuelle Biographie. Lenk widmete einen Großteil seiner Forschung dem Studium des (deutschen) Konservatismus, der (deutschen) extremen Rechten und allgemein dem Ideologischen. Er wollte verstehen, welche gesellschaftlichen Verhältnisse welche Ideologien hervorbringen und wie genau sie vermittelt sind.

Nach dem Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie in Frankfurt am Main bei Max Horkheimer, Theodor W. Adorno und auch Carlo Schmid promovierte Lenk 1956 am Institut für Sozialforschung. Als 2021 die gesammelten Sitzungsprotokolle von Adornos Seminaren erschienen, war auch sein Name unter den Protokollanten. Doch wie schon unmittelbar vor ihm Jürgen Habermas – Max Horkheimer hielt beide für zu links – ging Lenk nach Marburg, um dort bei Wolfgang Abendroth zu habilitieren, dem »Partisanenprofessor im Lande der Mitläufer« (Habermas über Abendroth).

Mit ihm gab Lenk 1968 eine einflussreiche Einführung in die Politikwissenschaft heraus, welche diese als Staatstheorie auf Grundlage einer kritischen Gesellschaftstheorie fasste, als eine Wissenschaft zur Kritik von Macht- und Herrschaftsverhältnissen. So beeinflusste Lenk als Dozent in Marburg die dort lernende zweite Generation der Marburger Schule. Er traf dort etwa auch auf den sieben Jahre jüngeren Reinhard Kühnl, der ebenfalls aus dem Sudetenland kam und sich in ähnlicher Weise um ein Verständnis der extremen Rechten bemühte.

Frank Deppe schrieb mir nach Lenks Tod, dass sein Interesse für den französischen Revolutionär Auguste Blanqui um 1966 entstanden war, als er als Lenks Hilfswissenschaftler zum Gelingen eines Seminars über Revolutionstheorien beitrug. Lenks 1973 erschienenes Buch »Theorien der Revolution« ist bis heute ein Meilenstein für das Verständnis des Verhältnisses von Reform und Revolution, von Masse, Klasse, Bewegung und Partei.

Zu diesem Zeitpunkt war er allerdings längst nicht mehr in Marburg. Nach sechs Jahren als Professor in Erlangen-Nürnberg (1966–1972), wo ein anderer großer marxistischer Intellektueller, Elmar Altvater, später Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität in Westberlin, sein Assistent gewesen war, zog es Lenk nach Aachen. Er folgte einem Ruf als neuer Direktor ans Institut für Politische Wissenschaft der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule. Der Ruf war Ausdruck eines neuen Geistes, in Aachen hatten zuvor die Konservativen Arnold Gehlen und Klaus Mehnert, Lenks unmittelbarer Vorgänger, den Ton angegeben.

Ein Meilenstein war Lenks 1989 publiziertes Werk »Deutscher Konservatismus«. Für das Verständnis der Rechten und ihrer historischen Entwicklung und kulturell-ideologischen Modernisierung bleibt dieses – ideologietheoretisch Marx, die Frankfurter Schule und Karl Mannheim verschränkende – Buch genauso unersetzlich wie die Sammlung seiner Aufsätze »Rechts, wo die Mitte ist« (1994) und die späte Aufsatzsammlung »Von Marx zur kritischen Theorie« (2009). Kein Wunder, dass niemand anderes als Kurt Lenk das Stichwort »Konservatismus« für das Historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus (2010) schreiben würde. Kein Wunder auch, dass einige der klügsten Erforscher der extremen Rechten der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart stark von Lenk beeinflusst wurden, darunter Richard Gebhardt, Volker Weiss und der letztes Jahr verstorbene Wolfgang Wippermann.

In den letzten Jahren war es ruhig um Lenk geworden. Gerne hätte man mehr von ihm gelesen zum Aufstieg des rechtsautoritären Nationalismus in Deutschland und anderen kernkapitalistischen Staaten. Seine Art zu Denken hilft, dessen Grundlagen zu verstehen und die richtigen politisch-strategischen Schlussfolgerungen daraus abzuleiten. Man muss es verinnerlichen, um dem dominanten ohnmächtigen und »hilflosen Antifaschismus« des linken Liberalismus einen »gegenmächtigen Antifaschismus« entgegensetzen. Denn nur, wer den Faschismus an seinen gesellschaftlichen Wurzeln packt, statt bloß die politischen und ideologischen Symptome kurieren zu wollen, kann ihn nachhaltig bekämpfen.