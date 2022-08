Buhlen um Unterstützung

Burhan Ozbilici/AP/dpa »Wenn der Lira-Kurs sinkt, werden die Zinsen wieder angehoben« (Ankara, 18.8.2022)

Während die Europäische Zentralbank EZB nach über einem Jahrzehnt erstmals den Leitzins angehoben hat, in der Hoffnung, so die Inflation bekämpfen zu können, entschied die Türkische Zentralbank derweil, den Leitzins von 14 auf 13 Prozent zu senken. Angesichts der derzeitigen Inflationsrate, die offiziell bei rund 80 Prozent liegt, sorgte diese Entscheidung für Verwunderung unter Ökonomen.

In ihrer Begründung, die die türkische Zentralbank am 18. August auf ihrer Homepage veröffentlichte, nannte sie internationale Versorgungsengpässe vor allem von Grundnahrungsmitteln infolge internationaler Konflikte und dementsprechende Preissteigerungen als Grund für ihre Entscheidung. Wichtig sei daher, dass die finanziellen Bedingungen unterstützend auf das Wachstum in der Industrieproduktion wirken, um den als positiv eingeschätzten Trend der Beschäftigung weiter zu fördern.

Axel Gehring, Wissenschaftler am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung, findet die Erklärung der Zentralbank im Grunde plausibel. »Es gibt eine nachlassende Konjunkturdynamik, die aus der Angebotsverknappung auf dem Weltmarkt resultiert. Diese lässt sich jedoch nicht primär durch hohe inländische Zinsen in der Türkei bekämpfen. Zugleich belasten aber hohe Zinsen auch einige Betriebe und damit die Industrieproduktion, welche für die Türkei wichtig ist.«

Präsident Recep Tayyip Erdogan ist bekannt dafür, sich entgegen dem monetaristischen Paradigma für niedrige Zinsen auszusprechen, kommt jedoch nicht ganz ohne Zinserhöhungen aus. Da höhere Zinsen für die heimischen Unternehmer ein Problem darstellen, steht die Zentralbank ihrerseits unter Druck. Dem gab der Präsident nun scheinbar nach, eventuell auch motiviert von dem stetigen Abwärtstrend in den Umfragewerten der Regierungspartei AKP. Sein Plan, mit niedrigen Zinsen die Wirtschaft anzukurbeln, geht insofern auf, als der Konsum von Privathaushalten steigt. Gleichzeitig verschulden sich viele Staatsbürger mit mehreren Krediten derzeit extrem.

Seit Juni liegt der Kurs der türkischen Lira (TL) gegenüber dem Euro relativ stabil bei rund 18,20 TL. Begünstigt wird dies aktuell durch die Deviseneinnahmen aus der Tourismussaison, aber auch direkten Geldfluss ausländischer Firmen. So ließ die russische Firma Rosatom Ende Juli rund fünf Milliarden Dollar an ihre türkische Tochterfirma überweisen, mit denen der Bau eines Atomkraftwerks an der Mittelmeerküste finanziert werden soll.

Gehring geht jedoch davon aus, dass diese stabilisierenden Effekte auf die Lira im Herbst ihre Wirkung verlieren werden. »Wenn der Lira-Kurs sinkt, werden die Zinsen auch wieder angehoben werden. Deshalb versucht man die derzeitigen Spielräume zu nutzen, um vorübergehend die weniger stark internationalisierten Kapitalfraktionen zu stärken.«

Während all diese Maßnahmen bereits Teil im Kampf um das Wahlergebnis im Juni 2023 sind, lässt sich bei weitem nicht mit Gewissheit sagen, welche Auswirkungen sie dann haben werden. »Schon vor den Wahlen dürften die Zinsen wieder steigen und kurz vorher auch wieder sinken«, so Gehring. Gar über vorgezogene Wahlen angesichts dieser Zinssenkung zu spekulieren habe derzeit keine reale Grundlage. Mit dem geldpolitischen Zickzackkurs werden seit Jahren in wechselnder Folge verschiedene Fraktionen bedient: solche, die sich über die internationalen Kreditmärkte refinanzieren und von einem höheren Wechselkurs profitieren, und solche, für die der Zugang zu günstigen lokalen Krediten entscheidend ist.

Die Entscheidung wird ebenfalls von der Opposition kritisiert. Die Parteivorsitzende der extrem rechten Iyi-Partei, Meral Aksener, betonte erneut, dass eine Rückkehr zum parlamentarischen Regierungssystem notwendig sei, um das Vertrauen in die türkische Wirtschaft wiederherzustellen. Seit der Einführung des Präsidialsystems per Referendum 2017 wurde der Chef der Zentralbank bereits dreimal ausgewechselt, was den direkten Einfluss des Präsidentenpalastes auf die Bank zeigt.