Schwesig will entschärfen

Jens Büttner/dpa Hat sich von Nord Stream 2 verabschiedet: Regierungschefin Manuela Schwesig (Neustadt-Glewe, 1.8.2022)

Erst mal »was für die Bürger tun«. Dann hätten »die Extremisten die wenigste Angriffsfläche«. Die am Sonntag wiedergewählte SPD-Landesparteichefin Manuela Schwesig hat noch am selben Abend im ZDF als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern durchblicken lassen, welches politische Kalkül die von ihr angeführte Koalition von SPD und Die Linke offenbar umtreibt. Tags darauf traf sich Schwesigs gesamtes Regierungskabinett mit Vertretern von Stadtwerken, Gewerkschaften, der Kapitalseite, Kommunen und Verbänden zu einem Landesenergiegipfel in Rostock. »Die Energiekrise trifft jede und jeden«, sagte Schwesig zum Auftakt am Montag.

Als eine Maßnahme, um den sozialen Sprengstoff infolge von antirussischen Sanktionen und steigenden Preisen für fossile Energieträger zu entschärfen, schwebt der »rot-roten« Regierung ein Härtefallfonds im Umfang von 30 Millionen Euro vor. Denn: Wie der Landkreistag am Montag betonte, treffe der Preisanstieg vor allem Bezieherinnen und Bezieher von Sozialleistungen. Das Geld für Leistungen wie Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe werde aber wesentlich von den Kreisen getragen. Verbandsgeschäftsführer Matthias Köpp zufolge seien deshalb Bund und Land aufgefordert, ihre Beteiligung an den Heizkosten deutlich zu erhöhen, da diese Mittel sonst für die Entwicklung der Landkreise fehlten.

Der in Rostock zur Debatte vorgelegte Härtefallfonds allein werde jedenfalls »nicht ausreichen«, wie Schwesig am Sonntag abend im ZDF-»Heute-Journal« gesagt hatte. »Wir müssen gemeinsam etwas mit dem Bund machen«, meinte sie. Man müsse »konkrete Antworten geben, die Ängste und Sorgen nehmen«. Es müsse dennoch damit gerechnet werden, dass politisch »extremistische« Kräfte eine »solche Situation ausnutzen werden«, meinte die SPD-Politikerin angesichts der ersten Aufrufe von reaktionären, aber auch progressiven Kräften, gegen die ökonomische Belastung der Bevölkerungsmehrheit und die Entlastung von Großunternehmen verstärkt auf die Straße zu gehen. »Die Stimmung in der Bevölkerung ist auf einem ganz sensiblen Punkt«, hatte zuvor Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) als Gastredner auf dem Landesparteitag festgestellt, wie der NDR am Montag berichtete. Er wolle demnach Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen in den Blick nehmen.

Die forcierte Abkehr von – billigem – russischem Erdgas will Schwesig mit dem Einspeisen von mehr fossilem Gas aus anderen Quellen in die Infrastruktur ausgleichen, die im Zuge der Nord-Stream-Pipelineprojekte entstanden sei. Die Landesregierung in Schwerin und die Versorger arbeiteten »mit Hochdruck« daran, Flüssiggas (LNG) einzuleiten. Der zuletzt vom FDP-Vize Wolfgang Kubicki erhobenen Forderung, die fertiggestellte, aber nie in Betrieb genommene Ostseepipeline Nord Stream 2 nun trotz Ukraine-Kriegs und antirussischer Wirtschaftssanktionen für Gas aus Russland zu öffnen, hatte Schwesig im ZDF eine klare Absage erteilt: »Diese Frage stellt sich nicht.«

Die Position vertritt auch das von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) geführte Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Per Twitter veröffentlichte dieses am Montag einen Ausschnitt aus Habecks Rede zum »Tag der offenen Tür« der Bundesregierung. Der kurzfristige Nutzen aus einer Öffnung von Nord Stream 2 für den kommenden Winter wäre ein »dramatischer politischer Fehlschlag«. Denn dann würde man »jedes Selbstbewusstsein, jede wertegeleitete Einstellung, jede Haltung gegenüber Putin mit den Füßen treten«. Bei Nord Stream 2 handle sich um ein »Stranded asset«, erklärte Habeck im Finanzjargon – also um eine »verlorene Investition«.

Anders als bei der Debatte um deutsche Atomkraftwerke sind sich Energieminister Habeck und Finanzminister Christian Lindner (FDP) einig. Den Pipelinevorstoß seines Parteivizes halte FDP-Chef Lindner für »falsch und abwegig«, wie eine Sprecherin seines Ressorts am Freitag in Berlin erklärt hatte. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner hatte ergänzt, es gebe auch keine Pläne der Bundesregierung für eine Inbetriebnahme der Ostseepipeline. Eine Wiederaufnahme des Projekts stehe nicht zur Debatte.