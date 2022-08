»Die Störer waren für Waffen für die Ukraine«

imago images/Everett Collection Ausschnitt aus dem Film »Ukraine on Fire« mit Witali Sachartschenko (l.) und Oliver Stone (2016)

Auf dem Leipziger Filmfestival »GlobaLE« kam es bei der Aufführung des Films »Ukraine on fire« am Donnerstag zu Tumulten. Der Vorwurf: Die Dokumentation des US-Regisseurs Oliver Stone sei prorussische Propaganda. Haben Sie geahnt, was Sie sich mit der Aufführung einhandeln würden?

Uns war bewusst, dass wir uns auch Kritik einhandeln werden. Aber so krass, wie die Situation am Donnerstag im nachhinein dargestellt wurde, war es nicht. Es ging um vielleicht 15 Menschen, die mit Trommeln gestört haben. Dennoch ist es schade, dass generell immer weniger Menschen mit Argumenten überzeugt werden können. Für viele gibt es nur noch gut und böse, schwarz und weiß. Dabei wollen wir mit unserem Festival einen Raum für Dialog, auch für Kontroversen bieten. Die Störer waren für Waffenlieferungen an die Ukraine. Sie rissen ein Banner von uns herunter, auf dem wir uns dagegen aussprechen. An einem Dialog waren sie nicht interessiert.

Wie kam es dazu, diesen Film zu zeigen?

Wir haben als Gruppe vorab insgesamt 103 Filme gesichtet und uns für 38 von ihnen entschieden. Einer davon war »Ukraine on fire«. Für uns war klar, dass wir uns mit dem ­Ukraine-Krieg befassen wollen, zumal wir uns schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit der sich zuspitzenden Situation in dem Land beschäftigt haben. Den Stone-Film von 2016 haben wir ausgewählt, weil dort der Konflikt sehr gut historisch eingeordnet wird. Es hat auch Diskussionen innerhalb der Gruppe gegeben, ob wir den zeigen. Aber wir haben uns dafür entschieden, weil der Film eine gute Grundlage für eine anschließende Debatte bietet.

Statt einer Diskussion soll es Berichten zufolge bei den Tumulten sogar zu Körperverletzungen gekommen sein. Das klingt nach mehr als einem bloßen »Stören«.

Als der Film gegen 21 Uhr gestartet wurde, waren rund 80 Leute im Publikum. Nach 15 Minuten gingen die Trommeln los, verbunden mit Parolen wie »Putin raus aus der ­Ukraine«. Wir haben das zunächst ignoriert und den Film laufen lassen. Erst als die Leute auf die Bühne und vor den Beamer gegangen sind, mussten wir reagieren. Ich habe mir dann das Mikro genommen, bin nach vorne auf die Bühne und habe versucht, im ruhigen Ton auf die Störer einzureden: dass wir gerne diskutieren können, aber bitte, nachdem wir den Film geschaut haben. Die Gegenseite war sehr aufgebracht, ich wurde angeschrien und beleidigt. Als eine Protestierende versuchte, mir das Mikro aus der Hand zu reißen, habe ich sie weggeschubst. Darauf zielte wohl die ganze Aktion ab: mich zu diesem Schubsen zu provozieren, um jetzt im nachhinein zu behaupten, ich hätte eine Frau verletzt. Noch in der Nacht wurde eine Mail an alle Förderer des Filmfestivals geschickt, in der stand, dass auf der »GlobaLE« russische Propagandafilme gezeigt würden und einer der Organisatoren gewalttätig sei. Wir haben darauf mit einer Richtigstellung reagiert. Bundesweit wurde der Vorfall aufgegriffen – aber letztlich nur die Darstellung der Störer verbreitet.

Wie endete der Abend?

Verschiedene Leute riefen die Polizei, rund 30 Einsatzkräfte erschienen. Mehrere Zeugen gaben an, was dort passiert ist – dass eben nicht ich der Aggressor gewesen bin. Nach einigem Hin und Her konnten wir den Film dann noch bis zum Ende zeigen.

Muss man jetzt davon ausgehen, dass einzelne Förderer – etwa die Stadt Leipzig oder »Brot für die Welt« – das Festival nicht mehr unterstützen?

Für uns als Gruppe ist klar, dass wir uns von Förderern keine inhaltlichen Vorgaben machen lassen. Wir lassen uns nicht verbiegen. Falls uns Mittel gestrichen werden sollten, werden wir andere Wege finden. Als wir 2004 mit dem Festival begonnen haben, waren wir deutlich kleiner. So etwas lässt sich auch ohne viel Geld organisieren. Mit den angesprochenen Förderern sind wir in Kontakt. Ich bin zuversichtlich, dass diese orchestrierte Kampagne nicht erfolgreich sein wird.

Wie geht es nun weiter mit der »GlobaLE«? Werden Sie in vorauseilendem Gehorsam Filme aus dem Programm streichen, die neue Trommler anziehen könnten?

Wie machen weiter wie geplant. Viele Menschen haben uns geschrieben und uns den Rücken gestärkt. Das macht Mut.