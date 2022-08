Israels Militär gibt Schuld an Tod palästinensischer Kinder in Gaza zu

Omar Ashtawy/APA Images Ein palästinensischer Junge geht über die Trümmer seines Hauses, das bei einem israelischen Luftangriff getroffen wurde (Rafah, 13.8.2022)

Tel Aviv. Das israelische Militär hat nun doch eingestanden, dass fünf palästinensische Kinder bei einem Flüchtlingslager in Gaza bei einem Luftangriff getötet wurden. Darüber berichtete am Dienstag die israelische Tageszeitung Haaretz. Kurz nach der Explosion auf dem Friedhof von Falludscha im Norden von Gaza am 7. August hatten hochrangige israelische Militärs noch behauptet, die Kinder seien durch eine abgestürzte Rakete des »Palästinensischen Islamischen Dschihad« ums Leben gekommen. Ein Großteil der Medien in Deutschland von Bild bis ARD hatten sich ungeprüft die israelische Darstellung zu eigen gemacht.

Bei den viertägigen israelischen Luftangriffen auf Gaza, die nach einer Waffenruhe zwischen Israel und dem »Islamischen Dschihad« am 8. August vorläufig stoppten, wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 44 Palästinenser getötet, darunter 15 Kinder und Jugendliche. Mindestens ein Drittel der Toten sind nach Angaben palästinensischer Behörden Zivilisten. Außerdem gebe es 360 Verletzte. Von israelischer Seite wurden keine ernsthaft Verletzten oder gar Tote gemeldet, da ein Großteil der vom »Islamischen Dschihad« abgeschossenen Raketen durch ein Luftabwehrsystem abgefangen wurde. (jW)