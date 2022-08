Norwegen will Rüstungskooperation mit BRD ausbauen

Kay Nietfeld/dpa

Oslo. Norwegen will die Rüstungskooperation mit Deutschland ausbauen. Man habe über Jahrzehnte stark auf deutsche Technologie gesetzt und sei an einer weiteren Zusammenarbeit etwa bei U-Booten interessiert, sagte Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Store am Montag nach einem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz in Oslo. Er hatte zuvor betont, dass alle skandinavischen Länder eine engere militärische Kooperation mit Deutschland suchten, das der wichtigste Partner der Nordstaaten sei. Auch Scholz verwies auf gemeinsame Rüstungsprojekte. Beide erwähnten, dass man sich auch bei der militärischen Hilfe für die Ukraine eng abstimme. Zuvor hatte sich der Kanzler mit den Regierungschefs von Norwegen, Schweden, Finnland, Island und Dänemark getroffen. (Reuters/jW)