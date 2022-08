Her mit dem Penner

Dschidda. Der zurückgetretene WBC-Weltmeister im Schwergewicht, Tyson Fury, will für einen Vereinigungskampf gegen Vierfachchampion Oleksandr Usik in den Boxring zurückkehren. »Schickt mich in den Ring, und ich werde den ukrainischen Penner um seine Gürtel erleichtern, wie ich es schon mit dem letzten ukrainischen Penner getan habe«, sagte Fury in einem nach Usiks Sieg gegen Anthony Joshua veröffentlichen Video. »Aber es wird nicht billig. Wenn du den Besten willst, musst du zahlen. Es wird sehr teuer, also holt die Scheckbücher raus.« Fury hatte 2015 den Ukrainer Wladimir Klitschko als Vierfachweltmeister entthront. Ursprünglich wollte Fury nicht mehr in den Ring steigen. Doch Usik forderte ihn schon nach seinem zweiten Triumph über Joshua in der Nacht zum Sonntag heraus. (dpa/jW)