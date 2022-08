Lido di Ostia. Leonie Beck hat bei der EM in Rom über zehn Kilometer die erste deutsche Freiwassermedaille gewonnen. Die 25jährige, vor sieben Wochen auf der olympischen Distanz in Budapest WM-Zweite, schlug im Meer am Lido di Ostia als erste an. Die Würzburgerin lebt und trainiert seit einem Jahr in Ostia. (sid/jW)