Der Beutel aus Dederon

Frank Sorge/imago »Eine bunte Warenlandschaft«: Einkaufen am Berliner Alexanderplatz (1985)

Ich bekenne: Ich bin von gestern. Will sagen, ich habe in ihr gelebt, der DDR, diesem Land, welches nach Ansicht der meisten Schreibenden und Lehrenden von heute eine Mischung aus Miefigkeit und Spitzelei war. Wenn im bundesdeutschen TV die Rede ist von jener untergegangenen Republik, dann kann man die Sekunden runterzählen, bis zum ersten Mal von »Stasi«, »Unrecht« und »Unfreiheit« die Rede ist. Ein »Unrechtsstaat« eben. Und deswegen muss die neue, größere deutsche Republik, in der wir heute alle leben, etwas besseres sein. Punkt!

Irgendwie beschleicht mich beim Hören solcher Urteile immer das Gefühl, dass hier von einem Land die Rede ist, indem ich nicht gelebt habe. Ich kannte ein anderes. Kein Paradies, ein Land mit Fehlern und Problemen, ein Land mit Geburtswehen und Betonköpfen, mit Ideen und klugen Leuten. Der Versuch, eine Alternative zu schaffen zu jenen Deutschländern, die vor 1945 Kriege mit Millionen Toten angezettelt hatten. Und ich bin nicht allein mit dem Unverständnis über das heute gezeichnete DDR-Bild.

Auch ein paar junge Leute eines Berliner Verlages, die der DDR-Nostalgie völlig unverdächtig sind – denn sie wurden entweder woanders geboren oder sind so jung, dass sie maximal unter der ideologischen Repression in den Kindergärten gelitten haben konnten –, fanden dieses DDR-Bild merkwürdig. So entstand die Idee zu einer Buchreihe, deren sechster Teil nun vorgelegt wurde. Sie suchten sich mehr als ein Dutzend Schreibende, die auch von gestern waren, und baten sie, ihre Erinnerungen zu bestimmten Lebensbereichen ihres ehemaligen Landes aufzuschreiben.

Es begann mit Urlaub, dann kamen Schule, Betrieb, Sport und NVA. Nun also Konsum, na und HO und natürlich auch private Läden. Einkaufen eben. Der etwas unförmige Titel lautet »Mit dem Dederon-Beutel in den Konsum«. Zehn Autoren lieferten kleine Geschichten, manche auch zwei oder drei. Nicht repräsentativ, aber authentisch, manchmal lustig, manchmal nachdenklich und manchmal immer noch frustriert. Alle lesenswert und das eben erwähnte Zerrbild etwas korrigierend.

Kein Mangel

So zeichnet der ehemalige Leiter der DDR-Zentralverwaltung für Statistik, Wolfgang Kühn, in seinem Vorwort ein Bild davon, wie sich aus dem schweren Beginn durchaus eine bunte Warenlandschaft entwickelte. Klaus Behling erläutert, wie die Gründung von Konsum und HO auch dem Kampf gegen den Schwarzmarkt diente. Bettina Klemm schreibt über das Ende der Lebensmittelkarten 1958 und resümiert: Sie habe als Kind nicht unter einer Mangelwirtschaft gelitten, es gab immer genug zu essen, auch wenn die Auswahl übersichtlich war. Und für die Ansprüche über das Notwendige hinaus gab es später die »Delikat-Läden«. Frank Nussbücker nennt sie »Vorposten des Schlaraffenlandes«.

Frank-Rainer Schurich weiß von IKEA-Rückläufern zu erzählen, da die DDR für den schwedischen Händler produzierte. Weiter geht es mit Büchern, die riesige Auflagen hatten und doch unter dem Ladentisch landeten, Autos, auf die man jahrelang warten musste, und Farbfernsehgeräten, die technisch besser waren als die von »drüben«. Auch private Händler und ihre Fährnisse werden beschrieben, genauso wie der Versuch, 1969 einen Katalogversandhandel in der DDR zu etablieren. Letzterer scheiterte dann doch an den Möglichkeiten der Konsumgüterproduktion und am Kaufverhalten der Katalogbestellerinnen: Auch DDR-Menschen fanden nicht das rechte Maß zwischen »brauchen« und »haben wollen«. Und so ging dieses Experiment 1976 zu Ende.

Dass sich die Parteiführung mit politisch nicht passenden Produktnamen befasste, kann getrost als Witz der DDR-Weltgeschichte verbucht werden. Immer wieder, aber das hat sich ja bis heute kaum geändert, wird auch der Ton der Werktätigen in den Handelseinrichtungen thematisiert. Nun: Dafür wenigstens hat die Grenzöffnung 1989 gesorgt, dass man am eigenen DDR-Leib erfahren konnte, dass es in anderen Ländern auch freundlich geht. Fazit: Der Leser taucht hier in eine Zeit ein, in der nicht alles gut, nicht alles schlecht und manches sogar besser war.