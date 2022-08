Als die Bilder laufen lernten

Swen Pförtner/dpa Besucher stehen vor dem Kunstwerk »Return to Sender« vom »The Nest Collective« im Staatspark Karlsaue auf der Documenta 15. Die Kunstausstellung geht bis zum 25. September 2022 (Kassel, 25.6.2022)

Seit der Documenta 6 im Jahr 1977 in Kassel, als Nam June Paik und Bruce Nauman mit ihren Videos im Museum Fridericianum für Aufregung sorgten, ist die experimentelle Videokunst von der Weltkunstausstellung nicht mehr wegzudenken. Heute genügt zum Dreh bereits ein Smartphone – da überrascht es nicht, dass bei vielen Ausstellungsstücken der Documenta 15 Videos Teil der Gesamtinstallation sind. Selbst die Filmindustrie wird diesmal zum Teil des Kunstgeschehens. In der Documenta-Halle findet man ein überdimensionales Wandgemälde vom Kollektiv Britto Art Trust »Mural Project of Bangla Cinema«, das die Bildersprache klassischer Kinoplakate populärer Filme aus Bangladesch aufgreift. Einen anderen Zugang zum Thema »Filmproduktion« hat das Studio Wakalinga aus Uganda. »Wakaliwood« steht für ironische Low-Budget-Actionfilme im DIY-Stil, aber auch dafür, welche Möglichkeiten sich dank der niedrig gewordenen technischen Hürden für soziale Projekte bieten. Zu sehen ist u. a. der Film »Football Commando« (2022), der überzeugend mit gesellschaftlichen Rollenklischees und beliebten Bildermotiven spielt.

Von gänzlich anderer Machart ist Pinar Ögrencis »Asit« (2022), zu sehen im Landesmuseum. Er zeichnet das alltägliche Leben in der Stadt Müküs in der Bergregion an der türkischen Grenze zum Iran nach. Durch immer wieder auftauchende Schachspiele wird eine Adaption von Stefan Zweigs »Schachnovelle« versucht. Zugleich wird der Alltag in der Isolation, die winterliche Schneemassen für den Ort bedeuten, mit Erinnerungen an den Genozid an den Armeniern 1915 verschmolzen. Die Bildersprache ist poetisch, der Film endet mit dem Tauwetter. Kleine Blüten blühen an den Zweigen …

Da sich viele Mitglieder der auf der Documenta ausstellenden Kollektive nicht nur als Künstler, sondern auch als politische Aktivisten verstehen, zeigen diverse Videos die Perspektive Verfolgter und Unterdrückter. Dazu zählen die Interviews von »Trampoline House« mit Betroffenen der repressiven dänischen Flüchtlingspolitik, die in der Hübner-Halle zu sehen sind, aber auch die eindrucksvolle 2-Kanal-Installation des »Refugee Art Project« von Safdar Ahmed im Stadtmuseum Kassel, bei der es um die Lebensbedingungen von Flüchtlingen in den euphemistisch »Immigrationszentren« genannten Lagern in Australien geht.

Großer Resonanz erfreut sich der Film in der »Tent Embassy« auf dem Friedrichsplatz, in dem das Kollektiv um Richard Bell die Forderungen der Aborigines nach Kompensation für ihre geraubten Besitztümer erläutert. Ohne diese Hintergründe ist die am Fridericianum installierte »Schuldenuhr« kaum zu verstehen. In dem Museum selbst hat das Centre d’art Waza dagegen ein Video über Schmelzhütten in Kongo in ihre dreiteilige Installation integriert, das sich freilich nur auf dem Rücken liegend betrachten lässt, da es unter einem Stoffhimmel gezeigt wird. »Bildungsfernsehen« der besonderen Art.

In der Karlsaue beschäftigt sich die Multimediainstallation »Return To ­Sender« des »Nest Collective« aus Uganda mit den Folgen kapitalistischer Wirtschaftskreisläufe, der dazu gehörende Film »Return To Sender – Delivery Details« erklärt den Zusammenhang von Müllexport, angeblichen Kleiderspenden und der Zerstörung der afrikanischen Textilproduktion.

Eine eher mystische Arbeit über Grasregeneration im Steppenland zeigen dagegen Cao Minghao und Chen Jianjuns im »Water Refuge Tent«. Man sieht das Entzünden eines Feuers, begleitet von Ritualen, Beten und Singen. Damit wolle man Schäden am Grasland reparieren, die der Mensch mit seiner Dummheit und Gier verursacht habe, heißt es.

Sehr viel realistischer ist die Videoinstallation »Pila« von Kiri Dalena in den Hübner-Hallen. Sie zeigt auf fünf parallellaufenden Monitoren die Warteschlangen (Pila) von Hungernden in Manila vor Reisausgabestellen. Die tägliche Portion für eine Familie beträgt 500 Gramm. Dalena stellte Kameras auf, verteilte Mikrofone und hörte den Menschen zu, die bereits unter Armut und Arbeitslosigkeit litten, als sie auch noch die Coronapandemie ereilte. Das Ergebnis ist eine Dokumentation der Ohnmacht. Nur wenige haben noch die Kraft, sich gegen die Verhältnisse aufzulehnen und für eine bessere Zukunft zu kämpfen.