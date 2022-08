Für die nächste Tranche

Fayaz Aziz/REUTERS Nicht nur Benzin wird immer teurer. Auch die Preise für Getreide steigen rasant (Peschawar, 3.6.2022)

Die pakistanische Regierung tut alles, um die schnelle Auszahlung von weiteren 1,177 Milliarden US-Dollar durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) in die Wege zu leiten. Dafür wurde dieser Tage abermals eine »Anpassung« der Treibstoffpreise vorgenommen. Während die für Diesel und Kerosin, in Südasien vielfach zum Kochen genutzt, nahezu stabil bleiben, verteuert sich Benzin aktuell um rund drei Prozent von 227,19 auf 233,91 Rupien pro Liter. Der Anstieg mag angesichts einer zu Monatsbeginn erfolgten Absenkung um neun Rupien geringfügig erscheinen. Allerdings hatten sich die Benzinpreise im Quartal zuvor massiv erhöht: Zwischen 26. Mai und 1. Juli verteuerten sie sich insgesamt um 99 Rupien, also 66 Prozent. Bei Diesel und Kerosin waren es sogar 100 bzw. 95 Prozent – eine Preisexplosion, die den Großteil der Menschen in dem südasiatischen Land hart getroffen hat. Zumal insgesamt nicht nur Treibstoff, sondern auch andere Waren des täglichen Bedarfs teurer geworden sind.

Nach dem im April erfolgten Machtwechsel in Islamabad infolge des erfolgreichen Misstrauensvotums gegen Expremier Imran Khan sieht sich die neue Koalitionsregierung einer der größten Wirtschaftskrisen in der Geschichte des Landes gegenüber. Kredite des Internationalen Währungsfonds sollen aushelfen – im Gegenzug für Auflagen. Den Vereinbarungen mit dem IWF entsprechend, soll die Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel bis nächsten Januar bzw. April auf 50 Rupien pro Liter steigen. Damit sollen allein im laufenden Finanzjahr 855 Milliarden Rupien aus dieser Einkommensquelle in den maroden Staatshaushalt fließen. Pakistan hat sich auch der Zusage unterworfen, seine Liquidität so zu erhöhen, dass die aktuellen Finanzreserven künftig für zehn statt nur fünf Wochen notwendiger Importe reichen sollen.

Laut einer Erklärung der IWF-Landesverantwortlichen Esther Perez Ruiz vom Mittwoch trifft sich das Entscheidungsgremium beim Währungsfonds am 29. August. Auf der Arbeitsebene, so heißt es, sei für die Anweisung der nächsten Rate aus dem Notkreditprogramm EFF soweit alles abgeklärt. Bisher hat Pakistan 4,2 Milliarden Dollar erhalten, die Rahmenvereinbarung läuft noch bis Juni 2023. Wie zuletzt vermeldet wurde, sei der IWF auch grundsätzlich bereit, die Kreditsumme insgesamt von gut sechs auf sieben Milliarden aufzustocken.

Pakistan steht zwar noch nicht unmittelbar vor dem finanziellen Kollaps wie Sri Lanka, ist aber seit Jahren auf immer wieder neue Kredite zum Erhalt seiner Liquidität angewiesen – sei es seitens des IWF, Chinas oder aus den Golfstaaten. Die vorherige Regierung unter Imran Khan hatte versprochen, die Finanzbehörden zu stärken und endlich auch die Reichen nach geltenden Steuerregeln mehr als bisher zur Kasse zu bitten. Große Erfolge hatten sich aber noch nicht eingestellt. Die Verteuerung vieler Waren und insbesondere auch der Energiepreise auf dem Weltmarkt seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat Pakistan wie andere am Tropf internationaler Geldgeber hängende Länder besonders getroffen, da vorhandene Reserven seither noch schneller aufgebraucht werden. Um den mit dem IWF vereinbarten Haushaltsüberschuss zum Ende des Finanzjahres zu erreichen, hat die Regierung zuletzt auch 13 Wirtschaftszweige und hohe Einkommen mit einer temporären zehnprozentigen »Supersteuer« belegt.

Innerhalb der Koalition gehen die Positionen auseinander. Selbst in der Pakistanischen Muslimliga-Nawaz (PML-N) von Premier Shehbaz Sharif als dominantem Partner im Bündnis gibt es Streit. Während Finanzminister Miftah Ismail die Maßnahmen federführend aufgelegt hat, kommt Kritik insbesondere von Maryam Nawaz, Tochter von Parteichef Nawaz Sharif, dem älteren Bruder des Premiers. Dieser, im Londoner Exil ausharrend, soll sich kürzlich sogar wütend aus einer Beratung zu Finanzthemen mit Regierungsvertretern ausgeloggt haben. Die nunmehr oppositionelle Formation Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) von Imran Khan könne sich de facto ruhig zurücklehnen, wenn in der tonangebenden PML-N selbst verschiedene Camps als die besten Feinde agierten, kommentierte die führende Tageszeitung Dawn den Konflikt in der größten Regierungspartei um die Unterordnung unter die IWF-Vorgaben.