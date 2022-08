»Unternehmerische Tätigkeiten sollen intensiviert werden«

Sachelle Babbar/ZUMA Wire/IMAGO Wissenschaftler präsentiert durch Kooperation zwischen Uni und Startup entwickelte Laserlinse (München, 7.7.2022)

Vor wenigen Wochen hat der bayerische Landtag mit der Regierungsmehrheit von CSU und Freie Wähler das »Hochschulinnovationsgesetz« beschlossen. Zuvor hatte es zwei Jahre lang Protest gegen den Plan gegeben. Wie gestaltete sich dieser Prozess?

Die bayerische Staatsregierung fuhr von Beginn an eine intransparente Informationspolitik. Insofern haben wir die Aufgabe übernommen, Studierende und Beschäftigte an den Hochschulen aufzuklären. Schnell gab es viele Stellungnahmen, offene Briefe und Petitionen verschiedener Akteure.

Noch vor dem ersten Gesetzentwurf war ein Eckpunktepapier publik geworden, das deutlich weiter in Richtung »unternehmerischer Hochschulen« ging. Infolge der Proteste ruderte das Wissenschaftsministerium mit seinem ersten Entwurf ein wenig zurück. Dann hörte man ein Jahr lang nichts Konkretes.

Was ändert sich konkret mit der Verabschiedung des zweiten Gesetzentwurfs?

Zwar wurde einiges entschärft, dennoch gibt es weiterhin kritische Punkte. Ohne dass es im Gesetz explizit benannt wird, werden bestimmte Fächergruppen aus dem MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, zulasten anderer Disziplinen deutlich mehr davon profitieren, indem unternehmerische Tätigkeiten von Hochschulen und Wissenschaftlern künftig intensiviert werden sollen. Das zeigt sich etwa in der Einführung von sogenannten Gründungsfreisemestern, mittels derer sich Professoren ein Jahr lang bei vollen Dienstbezügen von ihren Aufgaben in Forschung und Lehre freistellen lassen können, um in dieser Zeit Unternehmen zu gründen. Neu sind auch sogenannte Exzellenzberufungen, bei denen Hochschulleitungen ohne öffentliche Ausschreibung und reguläres Berufungsverfahren nur in Absprache mit den zuständigen Dekanen Professoren berufen können. Ebenfalls neu sind die Innovationsfonds. Wenn eine Professur frei wird, soll künftig unter dem »Ziel der innovativen Weiterentwicklung des Hochschulprofils« geprüft werden, ob eine Neubesetzung im gleichen Fachbereich erfolgt oder das Geld über den Weg des Innovationsfonds in andere Disziplinen gesteckt wird.

Ist bei dem jetzigen Gesetz davon auszugehen, dass Lobbyinteressen bei der Ausarbeitung eine Rolle spielten?

Auf jeden Fall. Die Lobbyarbeit kam dabei weniger von seiten der Wirtschaft, sondern von einzelnen Hochschulpräsidenten, deren Einrichtungen einen starken Fokus auf Anwendungsorientierung im MINT- und Hightech-Bereich haben. Während der Freistaat Fördersummen in Milliardenhöhe in diese Disziplinen steckt, lässt man die Geistes- und Sozialwissenschaften am ausgestreckten Arm verhungern.

Welche Kritik üben Gewerkschaften und Bildungsorganisationen darüber hinaus?

Ein Großteil der Kritikpunkte sind Dauerbrenner. Für diejenigen, die keine Professur innehaben, sind die Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft extrem schlecht: ein hoher Grad an Befristungen, unbezahlte Überstunden und eine fehlende Dauerperspektive in der Wissenschaft sind der Regelfall. In puncto Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft sieht das Gesetz lediglich die Einrichtung von Karrierezentren vor, die es an vielen Hochschulen sowieso schon gibt und die keine Dauerstellen schaffen.

Die mediale Resonanz über die Novellierung war gering. Wie erklären Sie sich dieses fehlende Interesse an der Bildungspolitik?

Zum einen sind Wissenschaftsredaktionen von Zeitungen – wenn es diese überhaupt gibt – nicht gut aufgestellt. Darüber hinaus agierte das Wissenschaftsministerium sehr geschickt, indem es bis zuletzt wenig kommunizierte. Am Ende wurde ein fertiges Gesetz vorgelegt und relativ schnell durch den Landtag geboxt. Mit der Verabschiedung kurz vor der parlamentarischen Sommerpause und den Semesterferien hat das Ministerium zudem einen recht günstigen Zeitpunkt gewählt, zu dem es traditionell eher wenig Aufmerksamkeit für vermeintliche »Nischenthemen« wie Hochschulpolitik gibt.