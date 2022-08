Rigoros gegen NGOs

Ilia Yefimovich/dpa Nach der Razzia: Blick auf die Schäden im Büro der Union der palästinensischen Frauenkomitees in Ramallah am Donnerstag

Die israelische Besatzungsmacht ist am Donnerstag mit Gewalt in die Büros von sieben palästinensischen Nichtregierungsorganisationen (NGO) im Westjordanland eingedrungen. Die Soldaten beschlagnahmten Eigentum und versiegelten anschließend die Türen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. »Israelische Truppen brachen am frühen Morgen in unser Büro in Ramallah ein, konfiszierten Kundenakten, schweißten die Türen zu und hinterließen einen Zettel, der die Schließung der Organisation anordnete«, berichtete die Kinderschutzorganisation »Defence for Children International – Palestine« am Donnerstag via Kurznachrichtendienst Twitter.

Betroffen waren auch die Büros der Union der palästinensischen Frauenkomitees (UPWC), des Bisan-Zentrums für Forschung und Entwicklung, des Beobachtungszentrums für Menschenrechtsverletzungen »Al-Haq«, der NGO »Addameer«, die palästinensische Angeklagte vor israelischen Militärgerichten vertritt, des Arbeitskomitees für Gesundheit (HWC) und der Organisation Union of Agricultural Work Committees, die Landwirte finanziell unterstützt.

Keine Beweise

Israel wirft den NGOs vor, Gelder an die marxistische Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) weitergegeben zu haben sowie für diese Aktivisten zu rekrutieren. Sie gilt Tel Aviv als »terroristische Vereinigungen«. Im vergangenen Oktober hatte Israels Verteidigungsminister Benjamin Gantz auch die genannten NGOs als Terrororganisationen einstufen lassen. Das Verteidigungsministerium berief sich dabei vor allem auf eine Einschätzung des Politologen Gerald Steinberg und dessen Organisation »NGO Monitor«. Die palästinensischen NGOs weisen die Anschuldigung vehement zurück.

Auch die Vereinten Nationen verurteilten das Vorgehen und erklärten, es gebe keine glaubwürdigen Beweise für die Anschuldigungen. »Trotz entsprechender Angebote haben die israelischen Behörden den Vereinten Nationen keine glaubwürdigen Beweise vorgelegt, um diese Erklärungen zu rechtfertigen«, teilte das UN-Menschenrechtsbüro in einer Stellungnahme vom Donnerstag mit. Die Sperrungen erschienen daher völlig willkürlich. Ähnlich äußerten sich mehrere EU-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung, darunter auch die BRD und Frankreich. Die Maßnahmen seien »inakzeptabel«. Ein »freies und starkes gesellschaftliches Leben« sei unerlässlich für eine Zweistaatenlösung. Die finanzielle Unterstützung der NGOs werde so lange weitergehen, bis Israel handfeste Beweise für den Terrorverdacht vorlege.

Rowan Gaudet, Sprecher der Organisation »Independent Jewish Voices Canada«, erklärte am Donnerstag auf Twitter, dass Israels Vorgehen ein unverhohlener antidemokratischer Versuch sei, die »palästinensische Zivilgesellschaft zu delegitimieren und letztlich zum Schweigen zu bringen«. Das werde besonders durch den Angriff auf die NGO »Defence for Children« deutlich, die allein in diesem Jahr die Tötung von etwa 37 palästinensischen Kindern untersucht.

»Al-Haq« macht weiter

Der Premier der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammed Schtaje, sagte am Donnerstag, die sieben NGOs seien im Staat Palästina legal und würden im Rahmen der in den Autonomiegebieten geltenden Gesetze arbeiten. Außerdem seien sie Bestandteil des palästinensischen Nationalgefüges. »Wir brauchen keine Erlaubnis von israelischen Militärs oder politischen Beamten. Wir machen weiter«, kündigte »Al-Haq«-Direktor Schawan Dschabarin laut dem Onlineportal Times of Israel an. Nachdem die Soldaten abgezogen waren, habe man die zugeschweißte Tür wieder öffnen lassen.