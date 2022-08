Wegen Wetter

Rom. Bei den Schwimmeuropameisterschaften in Rom sind die Freiwasserwettbewerbe erneut verschoben worden. Am Donnerstag sagte der europäische Verband LEN auch die für Freitag geplanten Rennen wegen vorhergesagter starker Winde und hoher Wellen ab. Das reduzierte Programm beginnt am Sonnabend mit den Fünf-Kilometer-Wettkämpfen und dem Marathon über 25 Kilometer. (sid/jW)