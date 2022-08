Früh vorbei

München. Das deutsche Beachvolleyballduo Kira Walkenhorst und Louisa Lippmann ist bei der EM in München vor dem Achtelfinale ausgeschieden. Das Duo unterlag den Schweizerinnen Esmee Böbner und Zoe Verge-Depre in der Zwischenrunde mit 0:2 (19:21, 20:22). Auch die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann schieden in der ersten K.-o.-Phase aus. Walkenhorst hatte ihr erstes internationales Turnier nach ihrem zwischenzeitlichen Karriereende 2019 gespielt. Für Lippmann war es die erste EM. (dpa/jW)