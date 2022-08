Grenzen, die gar keine sind

Jörg Landsberg/dpa Ein Kapitel deutscher Geschichte: Der verstorbene schwarze Schauspieler Günther Kaufmann (in einer Inszenierung der »Zehn Gebote«, 2012)

Schulen, Bibliotheken, Museen sind Institutionen, die den Kanon bilden. Die lehren, was es zu kennen und zu wissen gilt. Das Deutsche Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music (DMSUBM) ist daher mehr als eine Behauptung. Es ist eine politische Setzung, eine progressive Landnahme auf deutschem Bildungsbürgerboden. Die Idee zu diesem umfangreichen Popkulturarchiv ist bereits 2017 entstanden. Eine Ausstellung in Hamburg präsentiert nun ausgewählte Sammlungsobjekte und ermöglicht einen kurzweiligen Rundgang durch die schwarze deutsche Unterhaltungskultur der letzten 100 Jahre.

Von Afrob bis Zenit

Drei silberne Tafeln listen die bislang aufgenommen Künstler von A (Afrob) bis Z (Zenit, besser bekannt als die Jazzsängerin Linda Sharrock) auf. Die Liste wäre wohl nicht so lang, verzeichnete sie nicht auch deutlich weniger bekannte Namen wie den der Sängerin Lisa Noya oder des Rappers Da Germ. Auswahlkriterien für die Aufnahme ins Museum gibt es keine, erklärt Sonja Collison, sofern die Akteure als »schwarz« zu bezeichnen und Teil der Popwelt sind oder waren. Die Kulturanthropologin gehört der Gruppe »Formation Now**« an, die das 2020 von vier Aktivisten gegründete Archiv in die Form der aktuellen Hamburger Ausstellung gebracht hat. In Kooperation mit dem Tanzzentrum Kampnagel findet diese nun bis Ende August ihre temporäre Bleibe im ehemaligen Karstadt-Sports-Gebäude in der Mönckebergstraße. Das DMSUBM ist eines jener Projekte, das dem leerstehenden Gebäude in zentraler Lage gegenüber dem Hauptbahnhof vorübergehend zu neuem Glanz verhelfen soll.

Entsprechend widmet sich ein Teil der von der Hamburger Theaterregisseurin Mable Preach kuratierten Ausstellung speziell Hamburger Popgrößen. Samy Deluxe hat seine Kopfhörer, einen MTV-Award und eine dicke Kladde (sein Notizbuch) als Leihgabe vorbeigebracht. Daneben liegen persönliche Gegenstände und Devotionalien von Nadja Abd el Farrag, etwa ihr Playboy-Cover der Oktoberausgabe 1999. »Sie ist Moderatorin, Modell, eine selbständige Akteurin«, stellt Collison klar und drückt ihr Bedauern aus, dass ihr ausgerechnet Dieter Bohlen zur Berühmtheit verhalf. In der Ausstellung tauchen aber auch Sammlungsbestände auf, die besser unter Verschluss geblieben wären: etwa das Kochbuch »Naddel kocht (verführerisch gut!)« (2001).

Tür weit auf

Ergiebiger ist, dass Nadja (»Naddel«) Abd el Farrag in der Ausstellung mit der 1930 geborenen Schlagersängerin und Schauspielerin Marie Nejar konfrontiert wird. Unter dem Künstlernamen Leila Negra spielte sie als junges Mädchen während der Zeit des deutschen Faschismus in UFA-Produktionen wie »Münchhausen« mit Hans Albers oder »Quax in Afrika« mit Heinz Rühmann. Rund 100 Kolonialtoposfilme hatte Reichspropagandaminister Joseph Goebbels bis 1942 in Auftrag gegeben, thematisiert ein kurzer Film, der in die Nische verbannt ist. Das Schauspielern war für viele schwarze Deutsche unter den Nazis eine der wenigen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, über die Runden zu kommen, zu überleben.

Am Eröffnungsabend des DMSUBM sitzt neben dem jungen, von Samy Deluxe protegierten, DJ Vito einer, der die ältere Generation vertritt: Jamaica Papa Curvin kam 1965 nach Hamburg, brachte die jamaikanische Musik mit und eröffnete im Stadtteil St. Georg einen Laden mit Platten aus England und Jamaica. Seine »Christmas Reggae Show«, ein Gegenangebot zum Christenfest, führt bis heute sein Sohn weiter. Vom Publikum wird er an diesem Abend als Star gefeiert.

In Zeiten, in denen sich viele identitätspolitische Interessengruppen mit heiligem Ernst auf Mikronationalismen der Hautfarbe, der Ethnie oder des sozialen Geschlechts zurückziehen und sich in Abschottung von der Mehrheitsgesellschaft üben, stößt das DMSUBM die Tür weit auf. Gefeiert werden Stars der Unterhaltungswelt, auf die sich die allermeisten einigen können. Dabei zeigt sich: Popkultur ist ein hervorragendes Transportmittel, um Grenzen zu queren, die bei genauerem Hinsehen gar keine sind. Man muss nicht schwarz sein, um die Musik von Joy Denalane zu mögen, und man kann gerade auch als weiße Kartoffel Freude am Schauspiel von Günther Kaufmann (»Derrick«, »Der Alte«) haben. Ja, das Deutsche Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music ist Teil einer Identitätspolitik. Aber eine, die die Arme weit öffnet und in ein Jugendzimmer voll mit Bravo-Postern der 90er einlädt.