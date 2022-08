Modell »Strompool Austria«

Eibner Europa/imago images 60 Prozent der Stromerzeugung bestreitet Österreich mit Wasserkraft (Stauseen südlich der Gemeinde Kaprun)

Die Preise schießen auch in Österreich in nie gekannte Höhen, ein Ende der Entwicklung ist noch lange nicht absehbar. Wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte, ist die Inflation im Juli auf den höchsten Wert seit 47 Jahren geklettert, 9,3 Prozent. Als Preistreiber machte die statistische Bundesanstalt Treibstoffe, Haushaltsenergie, Nahrungsmittel und Bewirtung aus.

An Preisdeckelungen hat sich die wirtschaftspolitisch stramm neoliberale türkis-grüne Bundesregierung – anders als etwa in den Nachbarländern Slowenien und Ungarn – bislang nicht gewagt. Gegenwärtig sind zwar sogenannte Strom- und Gaspreisbremsen in der Diskussion, bei den zunehmend an ihren Rechnungen verzweifelnden Bürgern indes ist bis auf geringfügige Ausgleichszahlungen noch nichts angekommen.

Wo die KPÖ mitzuentscheiden hat, versucht sie gegenzusteuern. So hat die in Graz eine Koalition mit Grünen und SPÖ anführende KPÖ dafür gesorgt, dass weder städtische Gebühren noch Mieten von Wohnungen in Gemeindebesitz angehoben werden. Und die KPÖ-Gemeinderatsfraktion im obersteirischen Knittelfeld hält sich zugute, durch monatelangen Druck ein Maßnahmenpaket gegen Teuerung (unter anderem Aussetzung der Gebührenerhöhung, Erhöhung des Energiekostenzuschusses) in der von der SPÖ regierten Stadt erwirkt zu haben. Doch an den entscheidenden Hebeln sitzt die Bundesregierung. Eine Möglichkeit wäre die Kommunalisierung des Energiekonzerns OMV, wie sie die KPÖ-Landtagsabgeordneten Claudia Klimt-Weithaler fordert: »Die Energieversorgung hat in privater Hand nichts zu suchen – die Daseinsvorsorge gehört in öffentliche Hand.«

Am 10. August haben der KPÖ-Landtagsabgeordnete Werner Murgg und der Grazer Finanzstadtrat Manfred Eber, der auch Eigentümervertreter der Energie Graz ist, gemeinsam ein Modell vorgestellt: »Strompool Austria«, mit Energieexperten ausgearbeitet. Eine sofort spürbare, nachhaltige Senkung der Strompreise soll dadurch garantiert werden. Diese Preise sind im Vergleich zum Vorjahr um 250 Prozent gestiegen.

»Die heute gültigen Marktregeln haben zu Schönwetterzeiten halbwegs funktioniert, in der aktuellen Krise sind sie aber völlig untauglich. Das zeigt ein Blick auf die Stromabrechnung leider überdeutlich.« So Werner Murgg auf der Pressekonferenz in Graz. Schuld daran seien neoliberale Vehikel wie das Merit-Order-Prinzip, nach dem das jeweils teuerste Kraftwerk, das bei Auktionen am Spotmarkt den Zuschlag erhält, den Strompreis bestimmt. »Es ist offensichtlich, dass es ein neues Strommarktmodell braucht, das für niedrigere Preise sorgt.«

Manfred Eber sekundierte: »Die Krise am Energiemarkt gehört an der Wurzel behandelt. Wenn der Markt versagt, muss der Staat regulierend eingreifen und allen Menschen ihre Stromversorgung sichern.«

Das Modell »Strompool Austria« basiert im wesentlichen auf drei Prinzipien: Alle Erzeuger werden verpflichtet, Strom an den Pool zu liefern – und zwar im Gegensatz zum Merit-Order-Prinzip zu Erzeugerkosten mit Aufschlag. Außerdem soll der Strommarkt aufgespalten werden in einen Bereich mit regulierten Preisen und einen mit Marktpreisen, die sich weiterhin an den Strombörsen orientieren. Stromkunden sollen frei zwischen den regulierten und den Marktpreisen wählen können. Das ist erforderlich, um nicht in Konflikt mit EU-Regularien zu geraten.

Zum dritten zielt das Modell auf eine »Rückkehr zur energiepolitischen Kontrolle über langfristig wirtschaftliche Strompreise sowie über Ausbau oder Stillegung von Erzeugungskapazitäten«. Aufgrund des Preismixes aus kostengünstigen und teureren Erzeugungsanlagen könne der angebotene regulierte Strompreis sofort deutlich unter dem Marktpreis liegen, der sich an den teuersten Erzeugerpreisen orientiere – nicht zuletzt deshalb, weil Österreich in der Lage ist, 60 Prozent der Stromerzeugung mit Wasserkraft zu bestreiten. Murgg und Eber gaben sich überzeugt, dass der »Strompool Austria« langfristig leistbare Strompreise garantieren würde und appellierten an den Bund, »die Implementierung des ›Strompools Austria‹ ernstlich zu prüfen« – aller Wahrscheinlichkeit nach vergeblich.