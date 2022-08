Den Haag verklagt

Ramon Van Flymen/ANP/dpa Asylsuchende müssen die Nacht vor dem Antragszentrum in Ter Apel im Freien verbringen (14.8.2022)

Das Chaos in der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber im niederländischen Ter Apel wird nicht weniger. Dienstag nacht mussten erneut rund 250 Flüchtlinge unter freiem Himmel schlafen. Die Polizei hatte die 200 Zelte, die örtliche Unternehmen am Montag gespendet hatten, auf Geheiß der Gemeinde abgebaut. Angeblich erfüllten sie die Sicherheitsanforderungen nicht – weil sie abschließbar sind.

Am Mittwoch abend reichte das niederländische Flüchtlingshilfswerk in Den Haag Klage gegen den niederländischen Staat ein, meldete dpa. Mit einer einstweiligen Verfügung will die Stiftung gesetzliche Mindestanforderungen erfüllt sehen. Zu diesen gehören ein Bett, anständiges Essen, saubere Duschen und WCs, Gesundheitsversorgung und Wetterschutz. »Hier geht es nicht um höhere Gewalt, sondern um eine seit Jahren scheiternde Politik«, erklärte der Vorsitzende Frank Candel.

Doch die Politik weicht aus. »Wir wissen nicht, was in den Zelten vor sich geht«, erklärte eine Sprecherin des Bürgermeisters von Ter Apel laut der Nachrichtenagentur ANP am Dienstag. In der Vergangenheit sei es schließlich immer wieder zu Schlägereien gekommen. »Das ist völlig idiotisch«, versteht Willem Straat die Welt nicht mehr. Der Unternehmer aus Groningen hatte vor drei Wochen begonnen, bei den Betrieben der Region Geld zu sammeln. 12.500 Euro kamen zusammen. Davon kaufte Straat die Zelte und verteilte sie mit Hilfe einiger Freiwilliger am Montag abend vor dem Asylzentrum. »Wir wurden mit viel Freude empfangen, niemand war aggressiv. Ich habe nur freundliche, dankbare Menschen gesehen«, berichtete Straat am Mittwoch der öffentlich-rechtlichen NOS. Er habe mit seiner Privatinitiative ein Zeichen setzen wollen: »Menschen dürfen nicht unter freiem Himmel schlafen.« Er habe mit Absicht Zelte ausgesucht, die abschließbar sind, da auch in Ter Apel gelegentlich Sachen gestohlen würden.

»Wir wissen es wirklich zu schätzen, was diese Unternehmer getan haben, aber es löst das Problem nicht und macht die Arbeit hier auch nicht leichter«, nörgelte hingegen die Sprecherin des Bürgermeisters. Die Zelte will die Gemeinde an Straat zurückgeben. »Die gehören mir nicht mehr. Sie gehören den Flüchtlingen«, stellte dieser jedoch im AD fest. Wer kein Zelt mehr benötige, weil sie oder er woanders unterkomme, solle es an neu eintreffende Asylsuchende weitergeben. Er habe bereits weitere Zelte bestellt, die er auch verteilen werde.

Etwas mehr als 300 Flüchtlinge befanden sich am Dienstag vor dem Asylzentrum in Ter Apel. Für 60 von ihnen fanden die Behörden noch einen Übernachtungsplatz in einer anderen Notunterkunft. Der Rest musste die Nacht ohne Zelt auf dem Rasen verbringen – wie schon in den Tagen zuvor. »Die Situation ist sehr schwierig.

Die hygienischen Bedingungen sind menschenunwürdig. Die Flüchtlinge draußen auf dem Rasen können manchmal länger als eine Woche nicht duschen. Ein Syrer berichtete, er warte schon seit sieben Tagen vor dem Asylzentrum: »Das ist eine schlimme Situation. Heute nacht habe ich nichts, worin ich schlafen könnte. Ich liege auf dem Boden.« Er sei in die Niederlande gekommen, weil in seinem Land Krieg herrsche. »Aber wenn ich schon von Anfang an so behandelt werde, weiß ich nicht, wie es in Zukunft sein wird. Ich bin zwar nur ein Flüchtling, aber immer noch ein Mensch. Ich hätte nie gedacht, dass Europa so ist, die Niederlande so sind.«

Doch nicht alle in den Niederlanden wollen helfen. Im Dörfchen Albergen bei Almelo demonstrierten am Dienstag abend einige hundert überwiegend junge Einwohner gegen eine geplante Notunterkunft in einem Hotel, das der Staat für diesen Zweck gekauft hat. Dort sollen zunächst 80 Asylsuchende und Flüchtlinge mit Aufenthaltsstatus einziehen.