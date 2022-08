Zirpen über Schwedt

Jochen Eckel/IMAGO Bislang über die Druschba-Pipeline mit Erdöl versorgt: PCK-Raffinerie Schwedt (14.7.2022)

Die Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt (Oder) liegt nach wie im Nebel. Wie das Werk nach dem freiwilligen Verzicht Deutschlands auf russisches Erdöl versorgt werden kann, ist noch immer nicht geklärt, genausowenig, ob der Haupteigentümer des Unternehmens, der russische Energiekonzern Rosneft, enteignet werden soll.

Grundlegende Zweifel an einem möglichen Käufer äußerte der CDU-Wirtschaftspolitiker Jens Koeppen kürzlich in der Märkischen Oderzeitung (MOZ, Montag). Die Liwathon-Gruppe des Briten Dawid Rowland erwägt, die Raffinerie zu 100 Prozent zu übernehmen. Für Koeppen stellt sich die Frage, ob »ausgeschlossen werden (könne), dass die Briten mit PCK Schwedt eine willkommene Marktbereinigung vollziehen, um den heißumkämpften Raffineriemarkt etwas zu glätten«. Das Werk in Schwedt sei »sehr effektiv und erfolgreich unterwegs«, so der CDU-Politiker, einigen Konkurrenten sei es ein Dorn im Auge.

Die Liwathon-Gruppe möchte die Raffinerie über ihre Tochtergesellschaft Alcmene komplett übernehmen. Vor einer Woche bekannte sich das Unternehmen zuletzt zur Zukunft des Standorts und den knapp 1.200 Beschäftigten im Kerngeschäft. »Alcmene ist bereit, Job- und Standortgarantien zu geben, da wir die PCK als langfristiges Investment sehen, die ihre besten Tage noch vor sich hat«, erklärte Geschäftsführer Raul Riefler gegenüber der MOZ.

Ein oder andere Heuschrecke

Koeppen hat diese Erklärung nicht überzeugt. Die Menschen in Ostdeutschland könnten sich »noch sehr gut an die ein oder andere Heuschreckenaktion erinnern«, sagte er, wobei er betonte, Alcmene nicht »die redlichen Absichten absprechen« zu wollen. Am Ende habe die Gesellschafterstruktur jedoch »nicht die oberste Priorität bei der Frage des Weiterbetriebes«. Was den angeht, hat die Bundesregierung noch immer nicht geklärt, auf welchem Weg künftig Erdöl ins Werk gelangen soll. Ende des Jahres soll die Druschba-Pipeline gekappt werden. Lieferungen aus Kasachstan sind nicht vorgesehen, da der Transport über russisches Gebiet erfolgen würde. Einen Umschlag im polnischen Hafen Gdansk hat die polnische Regierung ausgeschlossen, solange ein russisches Unternehmen an der Raffinerie in Schwedt beteiligt ist. Inzwischen spielt es auch keine Rolle mehr, ob Rosneft hinausgedrängt würde, denn die Leitungskapazitäten in Gdansk sind mittlerweile anderweitig vergeben.

Es bleibt wohl nur noch, Erdöl über den Hafen in Rostock zu liefern. Doch gegenwärtig können nur 5,5 Millionen Tonnen im Jahr über die Leitung von Rostock nach Schwedt transportiert werden. Das ist gerade einmal die Hälfte der bisherigen Menge. Ingenieure hatten einen Plan mit 22 Maßnahmen erarbeitet, mit denen der Durchfluss der Leitung auf etwa neun Millionen Tonnen im Jahr gesteigert werden könne. Die Umsetzung würde voraussichtlich zwei Jahre dauern und 350 Millionen Euro kosten, für die der Steuerzahler aufkommen müsste. Doch auch mit der neu überholten Leitung könnte die Raffinerie nur zu etwa drei Vierteln ihrer Kapazität ausgelastet werden.

»30 Prozent teurer«

Vor diesem Hintergrund warnte Rosneft Ende vergangener Woche, man rechne mit Einbußen von bis zu 300 Millionen Euro im Jahr, und das werde sich auf die Steuerzahlungen in die deutsche Staatskasse auswirken. Allein die Stadt Schwedt (Oder) bezog nach Angaben aus dem letzten Jahr rund 15 Millionen Euro an Gewerbesteuern von der Raffinerie.

In nächster Zeit dürften vor allem in Ostdeutschland die Preise für Benzin, Diesel und Kerosin steigen. Bislang werden Berlin und Brandenburg zu mehr als 90 Prozent mit Kraftstoffen aus Schwedt versorgt. Eine geringere Werksauslastung würde sich bei den Preisen bemerkbar machen. Und wenn Erdöl aus den USA per Tanker nach Rostock gebracht werde, sei das um 30 Prozent teurer als das Pipelineöl, hieß es von Rosneft.