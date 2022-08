Wer gratuliert denn da?

Matthias Ernst

Nach Corona ist vor Corona, so steht es zu befürchten. Oder wird im Herbst die Durchseuchung und Immunisierung der Bevölkerung so weit fortgeschritten sein, dass sich bequemer mit dem Virus leben lässt? Keiner kann konkret voraussagen, wie sich die Pandemie in den nächsten Monaten entwickelt, aber künftige Geburtstagspartys werden wohl nicht in einer solchen Maskerade stattfinden müssen, wie sie Matthias Ernst auf seinem hier abgebildeten Foto ins Licht rückt. Mit einem gewissen Augenzwinkern hat er diese Szenerie für den Themenbereich »Neue Welt« des jW-Fotowettbewerbs arrangiert. Da kommt doch Stimmung auf! Wer sich für sein fotografisches Werk auch die »Neue Welt« vornimmt: Es muss nicht zwingend etwas mit Corona zu tun haben. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Darstellung der allgegenwärtigen Folgen des Klimawandels oder der ständigen Säbelrasselei und Propaganda rund um den Ukraine-Krieg? Die junge Welt wünscht zündende Ideen und freut sich auf Ihre Einsendungen!