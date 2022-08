Die Frau aus dem Video

Eine Frau hat dem Popstar R. Kelly vorgeworfen, »Hunderte« Male mit ihr geschlafen zu haben, als sie noch minderjährig war. Das sagte die mittlerweile Erwachsene bei einem Prozess gegen den Sänger in Chicago am Donnerstag aus. Zu ersten sexuellen Handlungen sei es gekommen, als sie 14 Jahre alt gewesen sei. Zuvor hatte Kelly sie als sein Patenkind akzeptiert. Die Frau ist zentral für den Prozess, weil sie in einem vor mehr als 20 Jahren gedrehten und weltbekannt gewordenen Video zu sehen sein soll, in dem Kelly sie sexuell missbraucht und auf sie uriniert haben soll. Der Sänger war in einem früheren Prozess zu dem Fall 2008 freigesprochen worden, die Frau hatte damals nicht ausgesagt. Kelly war vor wenigen Wochen in einem anderen Prozess wegen Übergriffe auf Minderjährige zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. (dpa/jW)