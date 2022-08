Zwei Sätze

Große Worte waren immer sein Ding, der Westen weiß sich zu verkaufen. In der Tat aber bleibt unterm Strich nichts als die jahrhundertealte Erfahrung, derzufolge er immer alles an von ihm selbstgeschaffenen Werten – von Völkerrecht bis Rechtsstaat und Demokratie – vergisst, wenn’s ihm echt an die Wäsche geht, auf deutsch gesagt – Julian Assange sei’s gedonnert!