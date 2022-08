München. Der aktuelle Rummel um die European Championships in München ist kein Grund für Olympische Spiele in Deutschland. So sieht es das Nolympia-Bündnis. Dessen Sprecherin Katharina Schulze sagte am Mittwoch in München der dpa, der Staat solle sich lieber zuerst um die dauerhafte Instandhaltung der vielen Sportstätten und den Breitensport kümmern, anstatt Olympiaträume zu verfolgen. Sollte es zu einer erneuten Bewerbung kommen, brauche es wieder einen Bürger- oder Volksentscheid, so Schulze. (dpa/jW)