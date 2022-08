Geschmiert

Tokio. Wegen Korruptionsverdacht ist das frühere Vorstandsmitglied des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele in Tokio, Haruyuki Takahashi, verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den 78jährigen früheren Lobbyisten, Bestechungsgelder vom japanischen Bekleidungskonzern Aoki Holdings Inc. erhalten zu haben, berichteten japanische Medien am Mittwoch. Demnach soll Takahashi rund 45 Millionen Yen (330.000 Euro) von der Aoki Holdings erhalten haben, nachdem ein von ihm geleitetes Unternehmen einen Beratervertrag mit der Firma abgeschlossen hatte. Auch der ehemalige Vorsitzende, Hironori Aoki, wurde am Mittwoch in Haft genommen. (dpa/jW)