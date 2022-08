Wolfgang Petersen tot

Der Film- und Fernsehregisseur Wolfgang Petersen ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 81 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie seine Assistentin am Dienstag der dpa mitteilte. Er sei friedlich im Kreis seiner Familie in seinem Haus in Brentwood, einem Vorort im Westen von Los Angeles, gestorben. Der in Emden geborene und in Hamburg aufgewachsene Regisseur lernte sein Handwerk an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. 1971 hatte er gleich mit dem »Tatort«-Krimi »Blechschaden« Erfolg. Der Minderjährige-Mädchen-Thrill im NDR-Tatort »Reifezeugnis« (1977) mit der damals erst 16jährigen Nastassja Kinski brachte ihn dann ins größere Gespräch. Nach dem Erfolg des U-Boot-Kriegsfilms »Das Boot« (1981) mit Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer ging es endlich nach Hollywood. Dort hielt er mit »Air Force One« (1997), »Der Sturm« (2000) und »Poseidon« (2006) dem Katastrophengenre die Treue. Für seine vorletzte Großproduktion »Troja« (2004) mit Brad Pitt als Achill und Diane Krüger als Helena packte er dann noch einmal die große Kriegsmaschine aus. Sein letzter Film war die deutsche Klamotte »Vier gegen die Bank«, ein Remake seines eigenen TV-Films von 1976. (dpa/jW)