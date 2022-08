Kurt Lenk gestorben

Der Politikwissenschaftler Kurt Lenk ist tot. Das schrieb der Sozialwissenschaftler und Lenk-Schüler Ingar Solty am Mittwoch auf Facebook. Lenk sei im Alter von 93 Jahren in Erlangen verstorben. Lenk wurde am 30. Januar 1929 im tschechischen Kaaden geboren. Er studierte Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie in Frankfurt am Main, u. a. bei Theodor W. Adorno und Carlo Schmid. Nach der Habilitation in Marburg lehrte er dort bis 1966, dann an der Universität Erlangen-Nürnberg bis 1972. Anschließend war Lenk bis zu seiner Emeritierung 1994 Direktor des Instituts für ­Politische Wissenschaft an der RWTH Aachen. Er forschte vor allem über deutschen Konservatismus und Faschismus sowie Ideologietheorie. Zu seinen wichtigsten Büchern zählen »Theorien der Revolution« (1973) und »­Deutscher Konservatismus« (1989). (jW)