Nächstes Rekordhoch

Phil Noble/REUTERS Nach Auffassung von Außenministerin Elizabeth Truss dreht sich das Rad der Lohnabhängigen nicht schnell genug

Der Preis für 250 Gramm Butter der Tesco-Hausmarke liegt aktuell bei 1,75 britischen Pfund (1,19 Euro). Ebenso hoch sind die Preise für Brot, Frühstücksflocken, Milch, Käse und Eier. Wie das britische Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte, legten die Verbraucherpreise im Juli um 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu. Das ist die höchste Rate seit Beginn der Erfassung 1997. Laut einer Rückrechnung des ONS dürfte die Inflation zuletzt im Jahr 1982 höher gelegen haben.

Wettbewerbsfähigkeit sichern

Seit Monaten melden Statistiker in London 40-Jahres-Hochs bei der Preisentwicklung. Zuletzt erreichte die Inflation im Juni ein Rekordhoch von 9,4 Prozent. Die britische Zentralbank rechnet mit Inflationsraten von bis zu 13 Prozent in diesem Jahr. Und die Bank of England prognostiziert einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in jedem Quartal ab Ende 2022 bis Ende 2023. Auch das Wachstum danach werde »sehr schwach« ausfallen. Gegen die hohe Inflation hat das Kreditinstitut den Leitzins seit November 2021 mehrmals angehoben, auf zuletzt 1,75 Prozent.

Das Bürgertum sorgt sich angesichts einer drohenden Rezession im nächsten Jahr um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und formuliert, was sonst, Anforderungen an die Lohnabhängigen. »Der Arbeitsmarkt scheint solide zu sein, und das Haushaltsdefizit ist schneller als erwartet zurückgegangen«, kommentierte am Mittwoch The Independent. Letztendlich sei jedoch ein »detailliertes und solides Programm erforderlich, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der britischen Wirtschaft zu verbessern«. Der Druck auf den Lebensstandard sollte ein Weckruf sein, »nicht nur für die Politiker«, sondern für »unsere Gesellschaft insgesamt«. »Wir« müssen mehr tun, »wenn wir das Wohlergehen aller Bürger in den kommenden Jahren sicherstellen wollen«.

Mehr Schuften

Wer mit »wir« gemeint sein dürfte, machen Aussagen von Außenministerin Elizabeth Truss deutlich. In einer am Dienstag von The Guardian veröffentlichten Tonaufnahme sagt Truss, britischen Arbeitern würden »Fertigkeit und Eifer« fehlen. »Mentalität und Einstellung« britischer Arbeiter seien mitverantwortlich für die relativ niedrige Produktivität des Landes. Mit der »britischen Arbeitskultur« gebe es nach Meinung der Tories-Abgeordneten, die sich derzeit in einer parteiinternen Stichwahl gegen den früheren Finanzminister Rishi Sunak um den Vorsitz der konservativen Partei befindet, ein grundlegendes Problem. Britische Arbeiter müssten »mehr schuften«, heißt es in ihren Äußerungen, die aus ihrer Zeit als Spitzenvertreterin des Finanzministeriums zwischen 2017 und 2019 stammen. »Wenn Sie nach China gehen, ist das ziemlich anders, das kann ich Ihnen garantieren.«

Kredite im Supermarkt

Unterdessen bieten britische Supermärkte ihren Kunden angesichts der hohen Inflation zinslose Kredite für den Kauf von Lebensmitteln an. Das Programm richte sich an arme Haushalte, die mit den steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben, hieß es von seiten der Supermarktkette Iceland Foods am Mittwoch. Den Kunden sollen über vorinstallierte Karten kleine Darlehen in Höhe von 25 bis 100 Pfund (30 bis 119 Euro) gewährt werden, die einmal pro Woche zurückgezahlt werden können. Nach Angaben des Unternehmens gaben fast Dreiviertel der 5.000 Kunden, die das Programm getestet haben, an, dadurch seltener mit ihren Rechnungen in Verzug geraten zu sein. Allerdings: 250 Gramm Butter kosten in den 900 Geschäften von Iceland Food zwei Pfund.

Die Lage armer Haushalte in Großbritannien verschärft sich in diesem Jahr drastisch, gerade weil vor allem Lebensmittel und Energie von den Preissteigerungen betroffen sind. Zwischen 2014 und 2021 sei die Inflation nach Angaben des ONS für alle Einkommensgruppen ziemlich gleich gewesen. Demgegenüber machten zu Beginn des Jahres 2022 Energierechnungen in der Regel nur zwei Prozent der Ausgaben der reichsten zehn Prozent der Haushalte aus. Bei den ärmsten zehn Prozent der Haushalte machten Energiekosten dagegen sieben Prozent ihres Budgets aus. »Selbst wenn die Beheizung einer zugigen Villa teuer ist, stellt dies für den Eigentümer vielleicht kein so großes Problem dar wie für eine Person mit geringem Einkommen in einer kleinen Wohnung«, hieß es am Mittwoch auf bbc.com.