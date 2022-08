Uniper optimistisch wegen Gasumlage

Fabian Strauch/dpa Hilfspaket und Gasumlage: Uniper rechnet ab Herbst mit besseren Ergebnissen (die Kühltürme des Steinkohlekraftwerks von Uniper in Scholven am 8.8.2022)

Der Energieversorger Uniper schreibt wegen der nötigen Gasersatzbeschaffung nach eigenen Angaben seit Mitte Juni im Schnitt täglich über 60 Millionen Euro Verlust. Im ersten Halbjahr hat der Konzern mehr als zwölf Milliarden Euro Verlust verbucht, klagte Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach am Mittwoch in Düsseldorf bei der Vorlage der Halbjahreszahlen.

Aber Dank des ab Oktober möglichen Zugriffs auf die geplante Gasumlage rechne der Konzern ab Herbst mit besseren Ergebnissen. »Die Verluste werden ab dem vierten Quartal deutlich geringer ausfallen«, sagte Finanzchefin Tiina Tuomela am Mittwoch. Für 2024 sehe der Konzern »Licht am Ende des Tunnels«.

Seit Mitte Juni hatte der russische Staatskonzern Gasprom die Liefermengen nach Deutschland schrittweise reduziert. Mittlerweile erhält Uniper nur noch rund ein Fünftel der vertraglich vereinbarten Mengen. Maubach betonte: »Wir zahlen nur die Mengen, die wir geliefert bekommen. Auch nur solche werden uns in Rechnung gestellt.« Uniper beliefert mehr als 100 Stadtwerke und Industriefirmen direkt mit Erdgas. Weil große Mengen aus Russland fehlen, muss teureres Gas auf dem Markt eingekauft werden, um weiterhin liefern zu können.

Russland rechnet mit einer Verdoppelung des Preises für Gasexporte 2022. Er werde angesichts sinkender Exporte bei 730 Dollar pro 1.000 Kubikmeter liegen, geht aus Prognosen des Wirtschaftsministeriums hervor. Im vergangenen Jahr lag der Preis noch bei 305 Dollar.

Gasprom warnt seine europäischen Kunden: Die Preise könnten im Winter um 60 Prozent auf mehr als 4.000 Dollar pro 1.000 Kubikmeter zulegen, gab das Unternehmen am Dienstag in Moskau bekannt. Exporte und Produktion schrumpften aufgrund westlicher Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs weiter. Die fehlende Turbine, die Gasprom veranlasste, die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland seit Juni auf etwa 20 Prozent zu reduzieren, stehe nach Angaben von Siemens Energy »versiegelt« und »einsatzbereit« in Mülheim an der Ruhr. Gasprom bemängelt fehlende Informationen zur Reparatur.(Reuters/jW/dpa)