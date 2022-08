Eröffnung steht

New York. Einem Bericht des Portals The Athletic zufolge wird die neue Saison der nordamerikanischen Basketballprofiliga NBA mit Spielen der letztjährigen Finalisten Golden State Warriors (San Francisco) und Boston Celtics beginnen. Demnach treffen die Celtics am 18. Oktober zunächst auf die Philadelphia 76ers, bevor die Meister Golden State auf die Los Angeles Lakers treffen. Die Revanche der Finalgegner soll am 10. Dezember in San Francisco sowie am 19. Januar in Boston stattfinden. (dpa/jW)