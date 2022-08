Berlin. Die organisierte Fanszene lehnt den Videobeweis in der Fußballbundesliga nach fünf Jahren nach wie vor mehrheitlich ab. Sprecher Sig Zelt vom Bündnis »Pro Fans« sagte gegenüber dpa, ein Großteil sei »sehr deutlich« dagegen. Der Videobeweis stehe in »keinem Verhältnis zum Verlust an Emotionen«. Helen Breit von der Organisation »Unsere Kurve« nannte die Einführung des Videoschiedsrichters zur Saison 2017/18 einen »Fehler«. Eine Rückentwicklung hält Zelt mit Verweis auf die fortgeschrittene »Kapitalabsicherung im Profifußball« nicht für möglich. (dpa/jW)