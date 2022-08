Wohnkosten sind existenzgefährdend

Julian Stratenschulte/dpa Hausfassade in Wolfsburg, Niedersachsen

Niedersachsen ist Spitzenreiter bei der sogenannten Wohnkostenlücke, wie Die Linke durch eine Anfrage an die Bundesregierung aufgedeckt hat. Dazu teilte der Landesverband der Partei am Dienstag mit:

Die Arbeitsagenturen und Jobcenter in Niedersachsen zahlen Empfänger*innen von staatlichen Grundleistungen im Bundesvergleich am häufigsten zu geringe Beiträge zu den Kosten der Unterkunft. Dies ergab die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten der Partei Die Linke Jessica Tatti. Die Übernahme der Kosten soll das Existenzminimum beim Wohnen absichern. Müssen Leistungsberechtigte zusätzliche Mietkosten stemmen, dann müssen diese Beträge wortwörtlich vom Munde abgespart werden. »Das ist ein Skandal«, kritisiert Jessica Kaußen, Spitzenkandidatin von Die Linke zur Landtagswahl in Niedersachsen. »Im Jahr 2021 bekamen in Niedersachsen 18,4 Prozent aller Bedarfsgemeinschaften nicht die tatsächlichen Kosten der Unterkünfte ausgezahlt. Auch Haushalte mit Kindern waren von dieser Ungerechtigkeit überdurchschnittlich oft betroffen. Deshalb fordern wir mit Spitzenverbänden wie zum Beispiel dem Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen, dass die Kosten der Unterkunft so auszugestalten sind, dass diese kostendeckend und rechtssicher sind.«

(…) In der Region Hannover wurden in diesem Jahr die Angemessenheitswerte für die Kosten der Unterkunft neu bestimmt. Mit fadenscheinigen Gutachten wurden diese begründet. Dabei ist klar, dass es bisher nicht gelungen ist, ein wissenschaftlich gesichertes Verfahren zur Ermittlung der jeweiligen regionalen Angemessenheitsgrenzen zu entwickeln. Nur die Regionsfraktion der Partei Die Linke hatte sich gegen die viel zu geringen Unterkunftskosten positioniert und einen »Runden Tisch Kosten der Unterkunft« unter Beteiligung der örtlichen Wohlfahrtsverbände gefordert. Die anderen Parteien, allen voran die »rot-grüne« Mehrheit in der Regionalversammlung, hatten diese Idee aber abgelehnt. (…)

Verdi mahnte am Dienstag die Bundesregierung, die Mittel für Katastrophenschutz deutlich zu erhöhen statt zu senken:

»Wir fordern das Bundesinnenministerium auf, Einsparungen beim Katastrophenschutz zu unterlassen und statt dessen die Mittel für den Zivil- und Katastrophenschutz deutlich zu erhöhen«, betont Verdi-Sekretär Arno Dick. Es sei keine gute Idee, in diesem wichtigen Bereich zu sparen, während die Herausforderungen und Aufgaben wachsen. Hintergrund ist, dass aufgrund eines Regierungsentwurfes beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe starke Einsparungen vorgenommen werden sollen. So soll für das kommende Jahr im Vergleich zu 2022 ein Ausgabenrückgang um gut 112 Millionen Euro auf dann 174 Millionen Euro erfolgen. Außerdem sollen laut Bundestag-Meldung die Ausgaben für die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) im Jahr 2023 »um rund 158 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr auf gut 386 Millionen Euro sinken.« (…)

Die Folgen von Starkregen, Überschwemmungen, langer Trockenheit, großer Hitze und Wald- und Vegetationsbränden erforderten nicht nur gut ausgebildetes Personal, sondern auch Equipment und eine leistungsfähige zivile Sicherheitsarchitektur. Das sei durch Ausgabenkürzungen keineswegs zu gewährleisten, vielmehr müsse der Etat jetzt angehoben und verstärkt investiert werden.