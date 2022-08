Illegal überwacht

Peter Nicholls/REUTERS Der Ort der Abhöraktionen: Die ecuadorianische Botschaft in London am 5. April 2019

Von 2012 bis 2019 suchte Wikileaks-Gründer Julian Assange in Ecuadors Botschaft in London Schutz vor der drohenden Auslieferung an die USA. Der US-Geheimdienst CIA war trotzdem stets bestens informiert. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur dpa meldete, sollen CIA-Mitarbeiter Gespräche mit Anwälten, Journalisten, Ärzten und Unterstützern abgehört und aufgezeichnet haben. Am Montag (Ortszeit) reichten deshalb vier US-Amerikaner, die Assange in der Botschaft besucht hatten, vor dem Bundesbezirksgericht in New York Klage gegen die CIA und ihren damaligen Direktor Michael Pompeo sowie eine spanische Sicherheitsfirma ein.

Die Kläger verlangen von Pompeo persönlich Schadenersatz. Eine von ihnen ist die Anwältin Margaret Kunstler, die zum juristischen Team von Assange gehört. »Als Strafverteidiger gibt es nichts Schlimmeres, als wenn die Gegenseite deine Pläne, Absichten und Gespräche abhört. Das ist eine schreckliche Sache«, sagte sie am Montag gegenüber dem Nachrichtenmagazin Newsweek. Kunstler wirft der CIA »grobes Fehlverhalten« vor.

»Julians Besucher durften ihre Geräte nicht mit in die Botschaft nehmen. Nichts, was fotografieren oder aufzeichnen oder eine Verbindung zum Internet herstellen könnte«, sagte Wikileaks-Medienanwältin Deborah Hrbek gegenüber Newsweek. Auch sie ist eine der Klägerinnen. »Wir haben sie dem Sicherheitspersonal übergeben. Wir dachten, sie seien Botschaftsmitarbeiter. Wir glaubten, es sei eine Maßnahme, um Julian zu schützen.« Ein Trugschluss; laut der Anklage waren die Sicherheitsleute Handlanger der CIA.

Nachdem ihm Ecuador im Frühjahr 2019 das Asyl entzogen hatte, sitzt der 51jährige Assange mittlerweile im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. In den USA erwarten ihn bei Auslieferung und Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft, da er mit Hilfe der Whistleblowerin Chelsea Manning über die Enthüllungsplattform Wikileaks geheime Dokumente über Kriegsverbrechen des US-Militärs im Irak und Afghanistan veröffentlicht hatte. Assange hat gegen seine Auslieferung Berufung eingelegt. Sein Gesundheitszustand ist extrem bedenklich.

»Alle meine Gespräche mit Julian Assange unterlagen der ärztlichen Schweigepflicht«, zitierte Newsweek den Arzt Sean Love. 2017 besuchte er den Wikileaks-Gründer zweimal, um die Auswirkungen der jahrelangen Gefangenschaft auf Assanges körperliche und geistige Gesundheit zu untersuchen. Auch diese Gespräche wurden wohl abgehört. Love hat sich der Klage nicht angeschlossen, unterstützt sie aber. »Das Anwaltsgeheimnis und das Arztgeheimnis sollten unantastbar bleiben.«

Die Anklage gegen Pompeo beruft sich auch auf die Befunde des Obersten Gerichtshof in Spanien. Dieser untersucht die Rolle der spanischen Sicherheitsfirma UC Global, die eigentlich die Aufgabe hatte, die Botschaft von Ecuador zu schützen, aber vor allem der CIA half – so der Vorwurf –, Assange und seine Besucherinnen und Besucher auszuspionieren. Ehemaligen Sicherheitsleuten zufolge vereinbarte der Chef von UC Global 2016 mit den US-Behörden, Assange rund um die Uhr zu überwachen. Dabei soll viel Geld geflossen sein. Angeblich wurde sogar eine Entführung oder Ermordung besprochen, recherchierte Yahoo News im vergangenen Jahr. »Ich habe nichts mit der CIA zu tun und habe auch nichts mit der Bespitzelung von Herrn Assange zu tun«, sagte der Geschäftsführer von UC Global gegenüber Newsweek.

Aus den Unterlagen, die dem spanischen Gerichtshof übergeben wurden, geht laut Newsweek hervor, dass zu den Ausspionierten auch die Schauspielerin und Aktivistin Pamela Anderson gehört. Die Sicherheitsfirma soll sich Zugriff auf ihr Handy verschafft und die Daten an die CIA weitergeleitet haben.

»Das scheint mir ein sehr übertriebenes Maß an Datenerfassung zu sein. Welchen nachrichtendienstlichen Nutzen verspricht man sich davon? Wenn es sich um jeden handelt, der Assange besucht hat, gibt es keinen besonderen Grund, ein bestimmtes Telefon anzuschauen«, zitierte das Nachrichtenmagazin Newsweek am Montag Professor Tim Edgar von der Brown Universität auf Rhode Island.