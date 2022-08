Dürre in China

cnsphoto via REUTERS Abkühlung in der Hitzewelle (Hunan, 15.8.2022)

Beijing. Die chinesische Provinz Sichuan im Südwesten des Landes hat wegen einer langanhaltenden Dürre den Strom für Fabriken rationiert. Wegen der hohen Temperaturen in der Provinz mit 84 Millionen Einwohnern ist der Stromverbrauch für Klimaanlagen aktuell sehr hoch, gleichzeitig liefern die Wasserkraftwerke wenig Elektrizität. Sichuan bezieht normalerweise 80 Prozent des benötigten Stroms aus Wasserkraft. Die Regionalregierung hatte bereits am Sonntag angeordnet, dass Industriebetriebe in 19 von 21 Städten in Sichuan die Produktion bis Sonnabend aussetzen müssen, um Strom zu sparen. Einige Betriebe dürfen aber mit gedrosselter Leistung weitermachen.

In Sichuan lagen die Temperaturen in den vergangenen Tagen über 40 Grad Celsius, wie Daten des chinesischen Wetterdienstes zeigen. Viele Flüsse in der Provinz sind laut dem für Wasserressourcen zuständigen Ministerium in Beijing ausgetrocknet. Auch andere Regionen in China leiden unter Extremtemperaturen und Dürre, so auch in der Provinz Hunan (Bild). In der südwestlichen Millionenstadt Chongqing lieferten Feuerwehrfahrzeuge Wasser zum Trinken und zur Bewässerung von Feldern in abgelegene Dörfer, berichteten staatliche Medien am Dienstag. (AFP/jW)