Hetzjagd beendet

Marko Djurica/REUTERS Abschreckung statt Asyl: Ein griechischer Soldat am Grenzufer vom Evros unweit der türkischen Provinz Edirne (3.3.2020)

Menschenjagd am Evros. Einen Monat lang irrten 39 syrische Kriegsflüchtlinge durch die wilde Uferlandschaft des griechisch-türkischen Grenzflusses, unter ihnen sieben Kinder und eine hochschwangere Frau. Das fünf Jahre alte Mädchen Maria starb, von einem Skorpion gestochen, zu Beginn der vergangenen Woche. Ihre Eltern versuchten, den kleinen Leichnam im kühlen Wasser zu konservieren, bevor ihre Leidensgenossen das tote Kind schließlich auf einer kleinen Insel mitten im Grenzgewässer beerdigten. Dimitra Kalogeropoulou, die Präsidentin des griechischen Roten Kreuzes, sprach am Montag von einem neuen Beweis für »die allseits bekannte Barbarei, die an allen Grenzen Europas stattfindet«. Am Montag zur Mittagszeit schließlich erlaubten die Grenzposten den Flüchtlingen offenbar, auf griechischer Seite an Land zu gehen.

Statt der erbetenen Hilfe eines Arztes und eines Krankenwagens für die blutende Schwangere empfing die Menschen zunächst die Polizei, berichteten Athener Tageszeitungen am Dienstag. Seit Tagen hatten internationale Hilfsorganisationen und das Rote Kreuz die griechische Polizei aufgefordert, den auf der kleinen Insel im Fluss verlorenen Familien einen sicheren Transport an Land zu ermöglichen und ihnen ihr Recht auf einen Asylantrag zu gewähren. Ein Gebot, auf das jüngst auch der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte noch einmal ausdrücklich hingewiesen hatte.

Die auf der Insel festsitzenden Flüchtlinge hatten mit Hilfe ihrer Mobiltelefone lange vergeblich versucht, die Aufmerksamkeit der griechischen und europäischen Öffentlichkeit auf ihre Situation zu lenken. Am Wochenende, während sich die meisten griechischen Medien vor allem auf den gegenwärtigen Abhörskandal um den rechten Regierungschef Kyriakos Mitsotakis konzentrierten, schilderten sie der Athener Tageszeitung Efimerida ton Syntakton (Efsyn) schließlich Einzelheiten ihrer von brutaler Gewalt der Grenzposten beider Seiten begleitete Irrfahrt.

Demnach seien sie bereits vor einem Monat, am 14. Juli, zum ersten Mal am griechischen Ufer des Evros, östlich der Ortschaft Kissari, angekommen. Zwei Männer seien bei der gefährlichen Überfahrt vom Boot gefallen und ertrunken. Ein dritter sei von den bereitstehenden Posten der griechischen Polizei (Elas) so übel zugerichtet worden, dass er vor Ort an seinen Verletzungen gestorben sei. Die Gruppe sei »Zeuge von Gewalt und schlimmen Verbrechen« geworden, berichtete Efsyn am Dienstag, deren Verantwortliche gefunden und angeklagt werden müssten.

Die Polizisten hätten nicht nur das – im Völkerrecht und in der griechischen Verfassung verankerte – Gebot der Hilfeleistung für Menschen in Not gebrochen, sondern die verzweifelten Menschen zurück an das türkische Ufer getrieben. Dort sei es ihnen nicht viel besser ergangen: Posten des Nachbarlandes drohten den Flüchtlingen, sie zurück nach Syrien bringen zu lassen, falls sie nicht sofort in Richtung Griechenland gingen. Die verzweifelte Schar sei von der türkischen Grenzpolizei in mehrere kleine Gruppen getrennt und an den Evros zurückgetrieben worden, wo sie allerdings erneut »die mörderische Gewalt der griechischen Ordnungskräfte« erwartet habe.

Ins Absurde geriet das griechisch-türkische »Pingpongspiel«, wie Efsyn die Hetzjagd nannte, als die Polizei unverdrossen behauptete, sie könne den Aufenthaltsort der inzwischen auf der Insel im Fluss gestrandeten Menschen »nicht identifizieren«. Deutsche und englische Medien sowie Efsyn hatten da längst einige von den Flüchtlingen selbst per Handy verschickte Videos veröffentlicht und den Standort und die Situation der 22 Männer, neun Frauen und sieben Kinder in allen Einzelheiten beschrieben. Am Tag der »Allerheiligen Jungfrau« schließlich, wie die orthodoxen Christen den 15. August nennen, schien den Uniformierten am Westufer des Flusses ein Licht aufzugehen. »Letztlich haben sie (die Menschen) auf griechischer Erde gefunden«, höhnte Efsyn am Montag abend in ihrer Onlineausgabe. »Mit Hilfe neuer Erkenntnisse« sei das geschehen, verkündete am Dienstag der Polizeibericht, »ihren eigenen Angaben zufolge sind es Migranten aus Syrien«.